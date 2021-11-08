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Власти Калининградской области разрешили посещать МФЦ без QR-кода
Власти Калининградской области разрешили посещать МФЦ без QR-кода - РИА Новости, 08.11.2021
Власти Калининградской области разрешили посещать МФЦ без QR-кода
Многофункциональные центры в Калининградской области можно будет посетить по предварительной записи без QR-кода, сообщил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:56
2021-11-08T10:56
2021-11-08T10:56
общество
калининградская область
антон алиханов
коронавирус в россии
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КАЛИНИНГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Многофункциональные центры в Калининградской области можно будет посетить по предварительной записи без QR-кода, сообщил губернатор Антон Алиханов.Ранее на сайте МФЦ была опубликована информация, что с 8 ноября в многофункциональных центрах "Мои документы" в Калининградской области будут принимать только посетителей с QR-кодами. Алиханов пообещал, что те, у кого нет QR-кода, смогут попасть в МФЦ по предварительной записи."Выпустим поправки по порядку посещении МФЦ, в том числе для непривитых людей. Услуги МФЦ будет можно получать и без кодов, [в понедельник] уточним порядок", – написал Алиханов в своем аккаунте в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос пользователя.С 8 ноября в Калининградской области возобновляется работа торговых центров и предприятий общепита для посетителей с QR-кодом о вакцинации.С 15 ноября возобновляется работа фитнесс-центров, сферы услуг и учреждений дополнительного образования для индивидуальных, а с 22 ноября - для групповых занятий. В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 для неработающих пенсионеров старше 60 лет сохранится режим самоизоляции.
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общество, калининградская область, антон алиханов, коронавирус в россии
Власти Калининградской области разрешили посещать МФЦ без QR-кода
Алиханов: МФЦ Калининградской области можно посещать по предварительной записи без QR-кода
КАЛИНИНГРАД, 8 ноя – РИА Новости.
Многофункциональные центры в Калининградской области
можно будет посетить по предварительной записи без QR-кода, сообщил губернатор Антон Алиханов
.
Ранее на сайте МФЦ была опубликована информация, что с 8 ноября в многофункциональных центрах "Мои документы" в Калининградской области будут принимать только посетителей с QR-кодами. Алиханов пообещал, что те, у кого нет QR-кода, смогут попасть в МФЦ по предварительной записи.
"Выпустим поправки по порядку посещении МФЦ, в том числе для непривитых людей. Услуги МФЦ будет можно получать и без кодов, [в понедельник] уточним порядок", – написал Алиханов в своем аккаунте в Instagram, отвечая на соответствующий вопрос пользователя.
С 8 ноября в Калининградской области возобновляется работа торговых центров и предприятий общепита для посетителей с QR-кодом о вакцинации.
С 15 ноября возобновляется работа фитнесс-центров, сферы услуг и учреждений дополнительного образования для индивидуальных, а с 22 ноября - для групповых занятий. В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 для неработающих пенсионеров старше 60 лет сохранится режим самоизоляции.