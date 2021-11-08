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Власти Камчатки прокомментировали изменение сроков действия QR-кодов

Власти Камчатки прокомментировали изменение сроков действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021

Власти Камчатки прокомментировали изменение сроков действия QR-кодов

Правительство Камчатского края прокомментировало изменение сроков действия сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, объяснив это новыми... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:35

2021-11-08T10:35

2021-11-08T10:35

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя - РИА Новости. Правительство Камчатского края прокомментировало изменение сроков действия сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, объяснив это новыми нормативными актами.Ранее в мессенджерах и соцсетях появились жалобы жителей ДФО на сокращение вдвое срока действия прививочных сертификатов."С 8 ноября начал действовать приказ министерства здравоохранения РФ, которым изменена форма сертификата. Одновременно с этим федеральный центр начал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев. Поэтому QR-коды граждан, которые сделали прививку более 6 месяцев назад, и перестали действовать", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края.В пресс-службе отметили, что в полномочия органов исполнительной власти Камчатки не входит вмешательство в сроки действия сертификатов о вакцинации."На месте мы не можем вносить в эту систему никаких изменений. То есть каким-то образом повлиять на сроки действия сертификата нельзя. Это не наши полномочия. Единственное, что мы можем рекомендовать населению, – пройти ревакцинацию", - говорится в сообщении со ссылкой на минздрав региона.

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