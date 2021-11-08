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Власти Камчатки прокомментировали изменение сроков действия QR-кодов
Власти Камчатки прокомментировали изменение сроков действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021
Власти Камчатки прокомментировали изменение сроков действия QR-кодов
Правительство Камчатского края прокомментировало изменение сроков действия сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, объяснив это новыми... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:35
2021-11-08T10:35
2021-11-08T10:35
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя - РИА Новости. Правительство Камчатского края прокомментировало изменение сроков действия сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, объяснив это новыми нормативными актами.Ранее в мессенджерах и соцсетях появились жалобы жителей ДФО на сокращение вдвое срока действия прививочных сертификатов."С 8 ноября начал действовать приказ министерства здравоохранения РФ, которым изменена форма сертификата. Одновременно с этим федеральный центр начал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев. Поэтому QR-коды граждан, которые сделали прививку более 6 месяцев назад, и перестали действовать", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края.В пресс-службе отметили, что в полномочия органов исполнительной власти Камчатки не входит вмешательство в сроки действия сертификатов о вакцинации."На месте мы не можем вносить в эту систему никаких изменений. То есть каким-то образом повлиять на сроки действия сертификата нельзя. Это не наши полномочия. Единственное, что мы можем рекомендовать населению, – пройти ревакцинацию", - говорится в сообщении со ссылкой на минздрав региона.
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общество, камчатский край, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Власти Камчатки прокомментировали изменение сроков действия QR-кодов
Власти Камчатки объяснили изменение сроков действия QR-кодов новыми нормативными актами
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя - РИА Новости.
Правительство Камчатского края
прокомментировало изменение сроков действия сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции
, объяснив это новыми нормативными актами.
Ранее в мессенджерах и соцсетях появились жалобы жителей ДФО на сокращение вдвое срока действия прививочных сертификатов.
"С 8 ноября начал действовать приказ министерства здравоохранения РФ, которым изменена форма сертификата. Одновременно с этим федеральный центр начал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев. Поэтому QR-коды граждан, которые сделали прививку более 6 месяцев назад, и перестали действовать", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края.
В пресс-службе отметили, что в полномочия органов исполнительной власти Камчатки не входит вмешательство в сроки действия сертификатов о вакцинации.
"На месте мы не можем вносить в эту систему никаких изменений. То есть каким-то образом повлиять на сроки действия сертификата нельзя. Это не наши полномочия. Единственное, что мы можем рекомендовать населению, – пройти ревакцинацию", - говорится в сообщении со ссылкой на минздрав региона.