https://ria.ru/20211108/putin-1758036738.html
Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России"
Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России" - РИА Новости, 08.11.2021
Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:29
2021-11-08T12:29
2021-11-08T12:29
общество
владимир путин
дмитрий песков
вертолеты россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, Путин сегодня работает в Кремле."У него сегодня обычная встреча с администрацией, совещания. Из публичного - он примет сегодня генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского. Холдинг огромный, который производит важнейшую продукцию как для военно-промышленного комплекса, так и для гражданской авиации", - рассказал Песков журналистам.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, вертолеты россии, россия
Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России"
Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России" Богинским