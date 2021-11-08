https://ria.ru/20211108/putin-1758036738.html

Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России"

Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России" - РИА Новости, 08.11.2021

Путин встретится с гендиректором холдинга "Вертолеты России"

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:29

2021-11-08T12:29

2021-11-08T12:29

общество

владимир путин

дмитрий песков

вертолеты россии

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, Путин сегодня работает в Кремле."У него сегодня обычная встреча с администрацией, совещания. Из публичного - он примет сегодня генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского. Холдинг огромный, который производит важнейшую продукцию как для военно-промышленного комплекса, так и для гражданской авиации", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211019/aviatsiya-1755215866.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, вертолеты россии, россия