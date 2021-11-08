https://ria.ru/20211108/prokuratura-1758026619.html

Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку

Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку - РИА Новости, 08.11.2021

Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку

Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что органы опеки и попечительства отказываются передать под опеку жительнице... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:48

2021-11-08T11:48

2021-11-08T11:48

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что органы опеки и попечительства отказываются передать под опеку жительнице Песчанокопского района ее новорожденного внука, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.Ранее СМИ сообщили, что в середине октября 23-летняя девушка умерла при родах, отец ребенка от него отказался, и бабушка мальчика решила его усыновить, однако ей не отдают дитя из-за бюрократических проволочек. В частности, ей необходимо предоставить справку о доходах, однако официального дохода у женщины нет, она держит подсобное хозяйство.В органах опеки и попечительства Песчанокопского района РИА Новости сообщили, что 21 октября женщина обратилась к ним за консультацией об усыновлении. "Она получила консультацию, ей был выдан перечень (необходимых для усыновления – ред.) документов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что, согласно законодательству, родственники от этого не освобождаются.По его словам, уже проведено обследование жилищно-бытовых условий у женщины и выдано положительное заключение.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

ростовская область

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ростовская область