https://ria.ru/20211108/prokuratura-1758026619.html
Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку - РИА Новости, 08.11.2021
Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что органы опеки и попечительства отказываются передать под опеку жительнице... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:48
2021-11-08T11:48
2021-11-08T11:48
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации о том, что органы опеки и попечительства отказываются передать под опеку жительнице Песчанокопского района ее новорожденного внука, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.Ранее СМИ сообщили, что в середине октября 23-летняя девушка умерла при родах, отец ребенка от него отказался, и бабушка мальчика решила его усыновить, однако ей не отдают дитя из-за бюрократических проволочек. В частности, ей необходимо предоставить справку о доходах, однако официального дохода у женщины нет, она держит подсобное хозяйство.В органах опеки и попечительства Песчанокопского района РИА Новости сообщили, что 21 октября женщина обратилась к ним за консультацией об усыновлении. "Она получила консультацию, ей был выдан перечень (необходимых для усыновления – ред.) документов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что, согласно законодательству, родственники от этого не освобождаются.По его словам, уже проведено обследование жилищно-бытовых условий у женщины и выдано положительное заключение.
https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html
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ростовская область
Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
Прокуратура Ростовской области выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура Ростовской области
организовала проверку информации о том, что органы опеки и попечительства отказываются передать под опеку жительнице Песчанокопского района ее новорожденного внука, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Ранее СМИ сообщили, что в середине октября 23-летняя девушка умерла при родах, отец ребенка от него отказался, и бабушка мальчика решила его усыновить, однако ей не отдают дитя из-за бюрократических проволочек. В частности, ей необходимо предоставить справку о доходах, однако официального дохода у женщины нет, она держит подсобное хозяйство.
"Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований законодательства о защите прав детей, в рамках которой будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства. По окончании проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал представитель прокуратуры.
В органах опеки и попечительства Песчанокопского района РИА Новости сообщили, что 21 октября женщина обратилась к ним за консультацией об усыновлении. "Она получила консультацию, ей был выдан перечень (необходимых для усыновления – ред.) документов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что, согласно законодательству, родственники от этого не освобождаются.
По его словам, уже проведено обследование жилищно-бытовых условий у женщины и выдано положительное заключение.