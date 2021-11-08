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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211108/privivka-1758086447.html
Более половины жителей Липецкой области привились от COVID-19
Более половины жителей Липецкой области привились от COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
Более половины жителей Липецкой области привились от COVID-19
На сегодняшний день в Липецкой области прививку от коронавируса сделали более 552 тысяч человек, что составляет 55,4 процента населения региона, двукратно из... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:20
2021-11-08T16:20
липецкая область
липецк
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 8 ноя – РИА Новость. На сегодняшний день в Липецкой области прививку от коронавируса сделали более 552 тысяч человек, что составляет 55,4 процента населения региона, двукратно из них привились более 469 тысяч человек, сообщил глав области Игорь Артамонов.По его словам, во время действия режима нерабочих дней вакцинировались несколько десятков тысяч человек.Арамонов отметил, что в больницах и поликлиниках региона имеется достаточное количество доз вакцины. При этом запасы вакцины постоянно пополняются."Чем больше жителей региона привьётся от COVID-19, тем быстрее у населения выработается коллективный иммунитет, и область сможет вернуться к жизни без ограничений, а люди престанут бояться за своих близких", – отмечает глава региона Игорь Артамонов.Удаленный режим обучения сохраняется в двух вузах – липецком государственном политехническом университете и Липецком филиале Финансового университета при правительстве РФ. Остальные вузы и учреждения среднего профессионального образования области продолжают работать в очном режиме.Школы и детские сады области работают в очном формате. Однако если в классе по болезни будет отсутствовать более 20 процентов учеников, то предусмотрен переход на дистанционное обучение.
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липецк, игорь артамонов, коронавирус в россии
16:20 08.11.2021
 

Более половины жителей Липецкой области привились от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 8 ноя – РИА Новость. На сегодняшний день в Липецкой области прививку от коронавируса сделали более 552 тысяч человек, что составляет 55,4 процента населения региона, двукратно из них привились более 469 тысяч человек, сообщил глав области Игорь Артамонов.
По его словам, во время действия режима нерабочих дней вакцинировались несколько десятков тысяч человек.
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Арамонов отметил, что в больницах и поликлиниках региона имеется достаточное количество доз вакцины. При этом запасы вакцины постоянно пополняются.
"Чем больше жителей региона привьётся от COVID-19, тем быстрее у населения выработается коллективный иммунитет, и область сможет вернуться к жизни без ограничений, а люди престанут бояться за своих близких", – отмечает глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, несмотря на высокие темпы вакцинации, в области продолжает действовать ряд ограничений, введенных недавно для борьбы с распространением коронавируса. Так QR-коды о прохождении вакцинации или о перенесённом COVID-19 по-прежнему нужно предъявлять при посещении заведений общепита, торговых и спортивных центров, кинотеатров и других общественных мест и мероприятий, а также при заселении в гостиницы, санатории, базы отдыха.
Удаленный режим обучения сохраняется в двух вузах – липецком государственном политехническом университете и Липецком филиале Финансового университета при правительстве РФ. Остальные вузы и учреждения среднего профессионального образования области продолжают работать в очном режиме.
Школы и детские сады области работают в очном формате. Однако если в классе по болезни будет отсутствовать более 20 процентов учеников, то предусмотрен переход на дистанционное обучение.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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