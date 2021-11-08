https://ria.ru/20211108/pravitelstvo-1758017959.html

Правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере

Правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере - РИА Новости, 08.11.2021

Правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере

Правительство России утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы, по ней в ближайшие 10 лет государству предстоит реализовать четыре проекта,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:08

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2021-11-08T11:14

правительство рф

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы, по ней в ближайшие 10 лет государству предстоит реализовать четыре проекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, изменения позволят россиянам получать помощь без лишней волокиты и обращений в ведомства. "Для этого в ближайшие 10 лет предстоит реализовать четыре проекта. Прежде всего создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20211022/minfin-1755809671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, технологии, михаил мишустин