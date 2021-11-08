11:08 08.11.2021 (обновлено: 11:14 08.11.2021)
Правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере
Правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы, по ней в ближайшие 10 лет государству предстоит реализовать четыре проекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило два стратегических направления в этой области (цифровых решений – ред.). Первое из них касается цифровой трансформации социальной сферы. Главная задача - усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, сделать помощи государства более адресной и проактивной", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, изменения позволят россиянам получать помощь без лишней волокиты и обращений в ведомства. "Для этого в ближайшие 10 лет предстоит реализовать четыре проекта. Прежде всего создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере", - подчеркнул Мишустин.