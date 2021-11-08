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Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков"
Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков" - РИА Новости, 08.11.2021
Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил Минпромторгу и Минэнерго оказать поддержку разработчикам... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:18
2021-11-08T10:23
технологии
калининградская область
правительство рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил Минпромторгу и Минэнерго оказать поддержку разработчикам микросхем для "умных" счетчиков, сообщается на сайте кабмина."Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго. Срок выполнения поручения - 1 февраля", - сообщает кабмин.В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии. Они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.
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технологии, калининградская область, правительство рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин
10:18 08.11.2021 (обновлено: 10:23 08.11.2021)
 
Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков"

Михаил Мишустин поручил оказать поддержку разработчикам микросхем для "умных" счетчиков

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил Минпромторгу и Минэнерго оказать поддержку разработчикам микросхем для "умных" счетчиков, сообщается на сайте кабмина.

"Еще одно поручение в этом блоке касается использования отечественных микросхем в интеллектуальных приборах учета электрической энергии в квартирах и домах граждан. Калининградские разработчики микропроцессоров и микроконтроллеров на встрече с председателем правительства рассказали, что готовы к серийному производству своей продукции, и попросили поддержать их", - говорится в сообщении.

"Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго. Срок выполнения поручения - 1 февраля", - сообщает кабмин.
В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии. Они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.
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ТехнологииКалининградская областьПравительство РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Михаил Мишустин
 
 
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