https://ria.ru/20211108/pravitelstvo-1758008617.html

Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков"

Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков" - РИА Новости, 08.11.2021

Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил Минпромторгу и Минэнерго оказать поддержку разработчикам... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:18

2021-11-08T10:18

2021-11-08T10:23

технологии

калининградская область

правительство рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил Минпромторгу и Минэнерго оказать поддержку разработчикам микросхем для "умных" счетчиков, сообщается на сайте кабмина."Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго. Срок выполнения поручения - 1 февраля", - сообщает кабмин.В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии. Они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.

https://ria.ru/20211031/pravitelstvo-1757070239.html

калининградская область

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технологии, калининградская область, правительство рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин