10:18 08.11.2021 (обновлено: 10:23 08.11.2021)
Мишустин поручил поддержать разработчиков микросхем для "умных счетчиков"
Михаил Мишустин поручил оказать поддержку разработчикам микросхем для "умных" счетчиков
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область поручил Минпромторгу и Минэнерго оказать поддержку разработчикам микросхем для "умных" счетчиков, сообщается на сайте кабмина.
"Еще одно поручение в этом блоке касается использования отечественных микросхем в интеллектуальных приборах учета электрической энергии в квартирах и домах граждан. Калининградские разработчики микропроцессоров и микроконтроллеров на встрече с председателем правительства рассказали, что готовы к серийному производству своей продукции, и попросили поддержать их", - говорится в сообщении.
"Решением вопроса займутся Минпромторг и Минэнерго. Срок выполнения поручения - 1 февраля", - сообщает кабмин.
В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии. Они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Согласно закону, с 1 июля 2020 года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.
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