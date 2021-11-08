https://ria.ru/20211108/pravila-1757988155.html

Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток

Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток - РИА Новости, 08.11.2021

Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток

Основная проблема вождения машины ночью в том, что в это время автомобилисты, как правило, бывают очень уставшие. По этой причине движение ночью небезопасно,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:15

2021-11-08T03:15

2021-11-08T03:15

общество

михаил горбачев

авто

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основная проблема вождения машины ночью в том, что в это время автомобилисты, как правило, бывают очень уставшие. По этой причине движение ночью небезопасно, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Михаил Горбачев.По его словам, важно не забывать переключать дальний свет на ближний за 150 метров до встречного автомобиля. Если водитель “встречки” не переключается, это может быть признаком того, что он заснул за рулем, предупредил эксперт.Догоняя машину, необходимо также переключаться на ближний свет, иначе можно ослепить водителя, добавил Горбачев. Нельзя забывать регулировать свет корректором — поднимать и опускать фары, чтобы они не слепили встречные автомобили, продолжил он. На холмах эксперт порекомендовал заранее переключить свет вниз, так как ослепление возможно даже от ближнего света."Если водитель встречного автомобиля не переключается — как это ни печально это может свидетельствовать о том, что он заснул за рулем, поэтому нужно внимательно смотреть как ведут себя остальные участники дорожного движения", — заявил Горбачев.Если навстречу едет автомобиль с одной фарой, бывает трудно понять, какая фара неисправна — правая или левая, отметил собеседник агентства. В этом случае стоит взять как можно правее, но при этом внимательно следить за правой обочиной, так как там может быть пешеход или препятствие, подчеркнул Горбачев.Вообще, при разъезде на загородной дороге необходимо смотреть не на встречные фары, а на обочину, обратил внимание эксперт. При этом скорость в ночное время, по словам Горбачева, не должна быть выше 90 километров в час.

https://ria.ru/20211104/shtraf-1757662264.html

https://ria.ru/20211104/azs-1757663726.html

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общество, михаил горбачев, авто, россия