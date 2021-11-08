Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/pravila-1757988155.html
Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток - РИА Новости, 08.11.2021
Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
Основная проблема вождения машины ночью в том, что в это время автомобилисты, как правило, бывают очень уставшие. По этой причине движение ночью небезопасно,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:15
2021-11-08T03:15
общество
михаил горбачев
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dff5ca4f0535795dea99b16f5d3e2d5b.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основная проблема вождения машины ночью в том, что в это время автомобилисты, как правило, бывают очень уставшие. По этой причине движение ночью небезопасно, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Михаил Горбачев.По его словам, важно не забывать переключать дальний свет на ближний за 150 метров до встречного автомобиля. Если водитель “встречки” не переключается, это может быть признаком того, что он заснул за рулем, предупредил эксперт.Догоняя машину, необходимо также переключаться на ближний свет, иначе можно ослепить водителя, добавил Горбачев. Нельзя забывать регулировать свет корректором — поднимать и опускать фары, чтобы они не слепили встречные автомобили, продолжил он. На холмах эксперт порекомендовал заранее переключить свет вниз, так как ослепление возможно даже от ближнего света."Если водитель встречного автомобиля не переключается — как это ни печально это может свидетельствовать о том, что он заснул за рулем, поэтому нужно внимательно смотреть как ведут себя остальные участники дорожного движения", — заявил Горбачев.Если навстречу едет автомобиль с одной фарой, бывает трудно понять, какая фара неисправна — правая или левая, отметил собеседник агентства. В этом случае стоит взять как можно правее, но при этом внимательно следить за правой обочиной, так как там может быть пешеход или препятствие, подчеркнул Горбачев.Вообще, при разъезде на загородной дороге необходимо смотреть не на встречные фары, а на обочину, обратил внимание эксперт. При этом скорость в ночное время, по словам Горбачева, не должна быть выше 90 километров в час.
https://ria.ru/20211104/shtraf-1757662264.html
https://ria.ru/20211104/azs-1757663726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321112_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_cdc2c41bfefe3308acb29c5edfe11384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил горбачев, авто, россия
03:15 08.11.2021
 
Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток

Эксперт Горбачев: при темноте нужно включать ближний свет за 150 метров до встречного авто

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение ночью
Автомобильное движение ночью - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Основная проблема вождения машины ночью в том, что в это время автомобилисты, как правило, бывают очень уставшие. По этой причине движение ночью небезопасно, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Михаил Горбачев.
По его словам, важно не забывать переключать дальний свет на ближний за 150 метров до встречного автомобиля. Если водитель “встречки” не переключается, это может быть признаком того, что он заснул за рулем, предупредил эксперт.
Догоняя машину, необходимо также переключаться на ближний свет, иначе можно ослепить водителя, добавил Горбачев. Нельзя забывать регулировать свет корректором — поднимать и опускать фары, чтобы они не слепили встречные автомобили, продолжил он. На холмах эксперт порекомендовал заранее переключить свет вниз, так как ослепление возможно даже от ближнего света.
"Если водитель встречного автомобиля не переключается — как это ни печально это может свидетельствовать о том, что он заснул за рулем, поэтому нужно внимательно смотреть как ведут себя остальные участники дорожного движения", — заявил Горбачев.
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 01:16
Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф
Если навстречу едет автомобиль с одной фарой, бывает трудно понять, какая фара неисправна — правая или левая, отметил собеседник агентства. В этом случае стоит взять как можно правее, но при этом внимательно следить за правой обочиной, так как там может быть пешеход или препятствие, подчеркнул Горбачев.
Вообще, при разъезде на загородной дороге необходимо смотреть не на встречные фары, а на обочину, обратил внимание эксперт. При этом скорость в ночное время, по словам Горбачева, не должна быть выше 90 километров в час.
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 03:18
Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
 
ОбществоМихаил ГорбачевАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"
12:06Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
11:38ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
11:37Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител
Лента новостейМолния
В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театраВ Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростковВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охотеВирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител