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https://ria.ru/20211108/potok-1757993393.html
Киев все еще надеется вставить палки в колеса "Северному потоку — 2": названы сроки
На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.11.2021
Киев все еще надеется вставить палки в колеса "Северному потоку — 2": названы сроки
Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" примут в течение этой недели, написал в Facebook глава... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:54
2021-11-08T10:45
в мире
украина
киев
еврокомиссия
газпром
балтийское море
юрий витренко
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" примут в течение этой недели, написал в Facebook глава компании Сергей Макогон.Один из пользователей социальной сети задал украинскому чиновнику вопрос о реакции немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur на соответствующую заявку Киева."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода в сентябре. По словам председателя компании Алексея Миллера, планируется пустить топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.В конце октября "Оператор ГТС Украины" подал заявку Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.Ранее так же поступил "Нафтогаз Украины". По словам главы компании Юрия Витренко, Киев будет настаивать на том, чтобы не выдавать сертификат, так как это "нарушит европейское законодательство", а действия "Газпрома" "неконкурентны".В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20211102/potok-1757306970.html
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в мире, украина, киев, еврокомиссия, газпром, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
03:54 08.11.2021 (обновлено: 10:45 08.11.2021)
 
На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"

Макогон: Киев ждет решения об участии в сертификации "Северного потока — 2" до 14 ноября

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" примут в течение этой недели, написал в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Один из пользователей социальной сети задал украинскому чиновнику вопрос о реакции немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur на соответствующую заявку Киева.

"Решение (по участию "Оператора ГТС Украины". — Прим. ред.) ожидается на следующей неделе (до 14 ноября. — Прим. ред.)", — ответил Макогон.

"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода в сентябре. По словам председателя компании Алексея Миллера, планируется пустить топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
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В конце октября "Оператор ГТС Украины" подал заявку Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.
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В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
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В миреУкраинаКиевЕврокомиссияГазпромБалтийское мореЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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