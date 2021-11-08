https://ria.ru/20211108/potok-1757993393.html

Киев все еще надеется вставить палки в колеса "Северному потоку — 2": названы сроки

На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.11.2021

Киев все еще надеется вставить палки в колеса "Северному потоку — 2": названы сроки

Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" примут в течение этой недели, написал в Facebook глава... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:54

2021-11-08T03:54

2021-11-08T10:45

в мире

украина

киев

еврокомиссия

газпром

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации газопровода "Северный поток — 2" примут в течение этой недели, написал в Facebook глава компании Сергей Макогон.Один из пользователей социальной сети задал украинскому чиновнику вопрос о реакции немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur на соответствующую заявку Киева."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода в сентябре. По словам председателя компании Алексея Миллера, планируется пустить топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.В конце октября "Оператор ГТС Украины" подал заявку Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG.Ранее так же поступил "Нафтогаз Украины". По словам главы компании Юрия Витренко, Киев будет настаивать на том, чтобы не выдавать сертификат, так как это "нарушит европейское законодательство", а действия "Газпрома" "неконкурентны".В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20211102/potok-1757306970.html

https://ria.ru/20211019/potok-1755131339.html

https://ria.ru/20211024/gaz-1756029865.html

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