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Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья
Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья - РИА Новости, 08.11.2021
Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья
Отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог, президент Профессионального объединения... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T04:15
2021-11-08T04:15
2021-11-08T04:15
общество
россия
евгений кульгавчук
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.Приспосабливая рацион к собственным представлениям о здоровом образе жизни и не советуясь при этом со специалистами, люди иногда лишают свой организм необходимых питательных веществ. Например, мужчинам не стоит полностью отказываться от мяса, поскольку это может привести к половой дисфункции, отметил Кульгавчук. Недостаток белка в пище влияет на мужское здоровье так же, как курение, алкоголь и плохой сон, добавил врач-сексолог.По словам Кульгавчука, некоторые мужчины имеют "сильную половую конституцию" и сохраняют свои сексуальные возможности даже при наличии неблагоприятных факторов.Врач объяснил, почему мясо необходимо мужчинам."Мясо — ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту — лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы", — сказал он.В то же время избыточное потребление мяса приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и отрицательно влияет на эрекцию, продолжил Кульгавчук.Специалисты даже считают эректильную дисфункцию "маркером" сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, напомнил врач.Он порекомендовал мужчинам иногда устраивать разгрузочные дни и назвал наиболее полезные продукты, содержащие животный белок."Лучше выбирать мясо нежирное, диетическое, например, говядину или индейку. Жирные сорта хуже влияют на сосуды. Как врач-сексолог я также часто советую добавлять в рацион в качестве источника белка перепелиные яйца, они имеют более высокую биологическую ценность для мужчин, чем куриные", — объяснил Кульгавчук
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общество, россия, евгений кульгавчук
Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья
Сексолог Кульгавчук: отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук
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Приспосабливая рацион к собственным представлениям о здоровом образе жизни и не советуясь при этом со специалистами, люди иногда лишают свой организм необходимых питательных веществ. Например, мужчинам не стоит полностью отказываться от мяса, поскольку это может привести к половой дисфункции, отметил Кульгавчук. Недостаток белка в пище влияет на мужское здоровье так же, как курение, алкоголь и плохой сон, добавил врач-сексолог.
"На половую жизнь человека влияет много факторов. Ограничение белка в рационе — фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно", — уточнил он.
По словам Кульгавчука, некоторые мужчины имеют "сильную половую конституцию" и сохраняют свои сексуальные возможности даже при наличии неблагоприятных факторов.
Врач объяснил, почему мясо необходимо мужчинам.
"Мясо — ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту — лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы", — сказал он.
В то же время избыточное потребление мяса приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и отрицательно влияет на эрекцию, продолжил Кульгавчук.
"Употреблять слишком много мяса — вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса", — посоветовал он.
Специалисты даже считают эректильную дисфункцию "маркером" сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, напомнил врач.
Он порекомендовал мужчинам иногда устраивать разгрузочные дни и назвал наиболее полезные продукты, содержащие животный белок.
"Лучше выбирать мясо нежирное, диетическое, например, говядину или индейку. Жирные сорта хуже влияют на сосуды. Как врач-сексолог я также часто советую добавлять в рацион в качестве источника белка перепелиные яйца, они имеют более высокую биологическую ценность для мужчин, чем куриные", — объяснил Кульгавчук