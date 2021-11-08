https://ria.ru/20211108/potentsiya-1757988922.html

Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья

Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья - РИА Новости, 08.11.2021

Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья

Отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог, президент Профессионального объединения... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T04:15

2021-11-08T04:15

2021-11-08T04:15

общество

россия

евгений кульгавчук

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.Приспосабливая рацион к собственным представлениям о здоровом образе жизни и не советуясь при этом со специалистами, люди иногда лишают свой организм необходимых питательных веществ. Например, мужчинам не стоит полностью отказываться от мяса, поскольку это может привести к половой дисфункции, отметил Кульгавчук. Недостаток белка в пище влияет на мужское здоровье так же, как курение, алкоголь и плохой сон, добавил врач-сексолог.По словам Кульгавчука, некоторые мужчины имеют "сильную половую конституцию" и сохраняют свои сексуальные возможности даже при наличии неблагоприятных факторов.Врач объяснил, почему мясо необходимо мужчинам."Мясо — ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту — лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы", — сказал он.В то же время избыточное потребление мяса приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и отрицательно влияет на эрекцию, продолжил Кульгавчук.Специалисты даже считают эректильную дисфункцию "маркером" сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, напомнил врач.Он порекомендовал мужчинам иногда устраивать разгрузочные дни и назвал наиболее полезные продукты, содержащие животный белок."Лучше выбирать мясо нежирное, диетическое, например, говядину или индейку. Жирные сорта хуже влияют на сосуды. Как врач-сексолог я также часто советую добавлять в рацион в качестве источника белка перепелиные яйца, они имеют более высокую биологическую ценность для мужчин, чем куриные", — объяснил Кульгавчук

https://ria.ru/20211027/myasnikov-1756413589.html

https://rsport.ria.ru/20210506/seks-1731245013.html

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общество, россия, евгений кульгавчук