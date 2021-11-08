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АЕБ предложила продлить нулевую таможенную пошлину на ввоз электромобилей
АЕБ предложила продлить нулевую таможенную пошлину на ввоз электромобилей - РИА Новости, 08.11.2021
АЕБ предложила продлить нулевую таможенную пошлину на ввоз электромобилей
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает за продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, считая, что отказ от этой меры приведет РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:11
2021-11-08T14:11
2021-11-08T17:12
экономика
авто
ассоциация европейского бизнеса
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает за продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, считая, что отказ от этой меры приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж, говорится в сообщении ассоциации.В АЕБ подчеркнули, что, несмотря на все трудности, сегмент продолжает расти: с начала года в России было продано 845 таких машин, что уже на 118 процентов превышает показатель за весь 2020 год."Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж. <…> Наш комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.Он также уточнил, что отказ от продления нулевых пошлин может привести к отсрочке выхода на российский рынок новых электрокаров. По мнению Штэрцеля, это будет следствием более высоких затрат автоконцернов на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей в стране.Пошлина на ввоз электрокаров в Россию и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года. В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года.Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 29 октября уже рассматривал вопрос продления нулевой пошлины на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС до 2024 года. Итоги совещания пока не обнародованы.
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экономика, авто, ассоциация европейского бизнеса, россия
14:11 08.11.2021 (обновлено: 17:12 08.11.2021)
АЕБ предложила продлить нулевую таможенную пошлину на ввоз электромобилей
Ассоциация европейского бизнеса предложила продлить нулевую пошлину на ввоз электромобилей
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса
(АЕБ) выступает за продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, считая, что отказ от этой меры приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж, говорится в сообщении ассоциации.
В АЕБ подчеркнули, что, несмотря на все трудности, сегмент продолжает расти: с начала года в России
было продано 845 таких машин, что уже на 118 процентов превышает показатель за весь 2020 год.
"Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж. <…> Наш комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Он также уточнил, что отказ от продления нулевых пошлин может привести к отсрочке выхода на российский рынок новых электрокаров. По мнению Штэрцеля, это будет следствием более высоких затрат автоконцернов на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей в стране.
Пошлина на ввоз электрокаров в Россию и другие страны ЕАЭС была обнулена в мае 2020 года с целью создания стимулов для формирования зарядной инфраструктуры, она действует до конца этого года. В августе издание "Ведомости" сообщало, что в Евразийскую экономическую комиссию со стороны Белоруссии поступило предложение о продлении действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей до 31 декабря 2023 года.
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 29 октября уже рассматривал вопрос продления нулевой пошлины на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС до 2024 года. Итоги совещания пока не обнародованы.