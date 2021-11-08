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Порошенко продал свои телеканалы из-за закона "об олигархах"
Порошенко продал свои телеканалы из-за закона "об олигархах" - РИА Новости, 08.11.2021
Порошенко продал свои телеканалы из-за закона "об олигархах"
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах",... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T21:43
2021-11-08T21:43
в мире
украина
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах", сообщается на сайте "5 канала" в понедельник.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.По данным телеканала, покупка была совершена "по рыночной цене". Часть акций холдинга будет передана коллективу."Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Свободных медиа", - говорится в соглашении.
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в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность
21:43 08.11.2021
 
Порошенко продал свои телеканалы из-за закона "об олигархах"

Порошенко продал свои телеканалы холдингу, созданному журналистами и депутатами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах", сообщается на сайте "5 канала" в понедельник.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
"Осознавая опасность, которую создает этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Свободные медиа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами… Медиа-холдинг "Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, покупка была совершена "по рыночной цене". Часть акций холдинга будет передана коллективу.
"Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Свободных медиа", - говорится в соглашении.
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