13:23 08.11.2021 (обновлено: 13:33 08.11.2021)
Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией
Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией
© Sputnik / Инна ГришукГруппа беженцев с детьми и вещами движется к белорусско-польской границе
© Sputnik / Инна Гришук
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией.
"Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию", - говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", - говорится в сообщении.
В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч солдат. "Мы повысили уровень готовности", - написал Блащак.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021