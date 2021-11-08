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Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией
Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.11.2021
Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией
Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:23
2021-11-08T13:33
в мире
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией."Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию", - говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter."Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", - говорится в сообщении.В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч солдат. "Мы повысили уровень готовности", - написал Блащак.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
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РИА Новости
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4.7
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в мире, белоруссия, польша
13:23 08.11.2021 (обновлено: 13:33 08.11.2021)
 
Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией

Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

© Sputnik / Инна ГришукГруппа беженцев с детьми и вещами движется к белорусско-польской границе
Группа беженцев с детьми и вещами движется к белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Инна Гришук
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией.
"Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию", - говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", - говорится в сообщении.
В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч солдат. "Мы повысили уровень готовности", - написал Блащак.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
 
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