https://ria.ru/20211108/polsha-1758049395.html

Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией

Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.11.2021

Польша повысила боеготовность войск из-за ситуации на границе с Белоруссией

Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:23

2021-11-08T13:23

2021-11-08T13:33

в мире

белоруссия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758032870_0:146:2872:1762_1920x0_80_0_0_8241a4f718e6d116043165d0224fb1f9.jpg

ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией."Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию", - говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter."Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", - говорится в сообщении.В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч солдат. "Мы повысили уровень готовности", - написал Блащак.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша