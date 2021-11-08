https://ria.ru/20211108/politsiya-1758077492.html
Омский полицейский спас школьницу от изнасилования
Омский полицейский спас школьницу от изнасилования - РИА Новости, 08.11.2021
Омский полицейский спас школьницу от изнасилования
Приехавший на сообщение о краже полицейский предотвратил изнасилование 14-летней девочки в Омске, сообщает областное СУСК России. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:41
2021-11-08T15:41
2021-11-08T15:41
происшествия
омск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ОМСК, 8 ноя - РИА Новости. Приехавший на сообщение о краже полицейский предотвратил изнасилование 14-летней девочки в Омске, сообщает областное СУСК России."Вечером 4 ноября оперуполномоченный уголовного розыска, находясь на дежурстве, прибыл на сообщение о краже к дому на улице 2-й Трамвайной. Когда полицейский вошел в подъезд, на лестничной площадке он увидел мужчину, удерживавшего девочку-подростка", - сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудник доставил мужчину в отдел полиции, где следователи выяснили, что 42-летний задержанный – гражданин одной из бывших союзных республик. Он вел переписку на интимные темы с 14-летней девочкой через интернет. Мужчина назначил ей встречу, затем заманил девочку в подъезд, где пытался ее изнасиловать."По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается", - добавили в следственном управлении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Омский полицейский спас школьницу от изнасилования
Полицейский предотвратил изнасилование 14-летней девочки в Омске
ОМСК, 8 ноя - РИА Новости.
Приехавший на сообщение о краже полицейский предотвратил изнасилование 14-летней девочки в Омске
, сообщает областное СУСК России
.
"Вечером 4 ноября оперуполномоченный уголовного розыска, находясь на дежурстве, прибыл на сообщение о краже к дому на улице 2-й Трамвайной. Когда полицейский вошел в подъезд, на лестничной площадке он увидел мужчину, удерживавшего девочку-подростка", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудник доставил мужчину в отдел полиции, где следователи выяснили, что 42-летний задержанный – гражданин одной из бывших союзных республик. Он вел переписку на интимные темы с 14-летней девочкой через интернет. Мужчина назначил ей встречу, затем заманил девочку в подъезд, где пытался ее изнасиловать.
"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается", - добавили в следственном управлении.