https://ria.ru/20211108/politsiya-1758077492.html

Омский полицейский спас школьницу от изнасилования

Омский полицейский спас школьницу от изнасилования - РИА Новости, 08.11.2021

Омский полицейский спас школьницу от изнасилования

Приехавший на сообщение о краже полицейский предотвратил изнасилование 14-летней девочки в Омске, сообщает областное СУСК России. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:41

2021-11-08T15:41

2021-11-08T15:41

происшествия

омск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ОМСК, 8 ноя - РИА Новости. Приехавший на сообщение о краже полицейский предотвратил изнасилование 14-летней девочки в Омске, сообщает областное СУСК России."Вечером 4 ноября оперуполномоченный уголовного розыска, находясь на дежурстве, прибыл на сообщение о краже к дому на улице 2-й Трамвайной. Когда полицейский вошел в подъезд, на лестничной площадке он увидел мужчину, удерживавшего девочку-подростка", - сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудник доставил мужчину в отдел полиции, где следователи выяснили, что 42-летний задержанный – гражданин одной из бывших союзных республик. Он вел переписку на интимные темы с 14-летней девочкой через интернет. Мужчина назначил ей встречу, затем заманил девочку в подъезд, где пытался ее изнасиловать."По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия