https://ria.ru/20211108/pokushenie-1758046255.html

В МИД осудили покушение на премьер-министра Ирака

В МИД осудили покушение на премьер-министра Ирака - РИА Новости, 08.11.2021

В МИД осудили покушение на премьер-министра Ирака

Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, террористическая вылазка была нацелена на подрыв безопасности и стабильности... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:07

2021-11-08T13:07

2021-11-08T13:08

в мире

ирак

багдад (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

мустафа аль-каземи

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, террористическая вылазка была нацелена на подрыв безопасности и стабильности в Ираке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера."Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке", - сказала Захарова, чье заявление было опубликовано на сайте ведомства.Москва также подтверждает готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и отмечает важность активизации международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия терроризму.Она подчеркнула, что Москва рассчитывает на скорейшее достижение договоренности о формировании нового дееспособного правительства, которое будет опираться на поддержку всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака.

https://ria.ru/20211107/irak-1757984742.html

https://ria.ru/20211108/zakharova-1757990918.html

ирак

багдад (город)

россия

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в мире, ирак, багдад (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, мустафа аль-каземи