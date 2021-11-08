13:07 08.11.2021 (обновлено: 13:08 08.11.2021)
В МИД осудили покушение на премьер-министра Ирака
Захарова: покушение на премьера Ирака аль-Каземи было нацелено на подрыв стабильности
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи, террористическая вылазка была нацелена на подрыв безопасности и стабильности в Ираке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Сам аль-Каземи в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
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"Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке", - сказала Захарова, чье заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Москва также подтверждает готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и отмечает важность активизации международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия терроризму.
"В это непростое для Ирака время призываем ведущие политические силы этой страны к проявлению сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений обострившихся после состоявшихся 10 октября выборов внутриполитических проблем", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Москва рассчитывает на скорейшее достижение договоренности о формировании нового дееспособного правительства, которое будет опираться на поддержку всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака.
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