https://ria.ru/20211108/pogoda-1757996475.html

В Москве в понедельник ожидается дождь и до семи градусов тепла

В Москве в понедельник ожидается дождь и до семи градусов тепла - РИА Новости, 08.11.2021

В Москве в понедельник ожидается дождь и до семи градусов тепла

Дождь, порывистый ветер, температура до плюс 7 градусов и низкое давление ожидается в Москве в первый рабочий день после длинных выходных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T07:59

2021-11-08T07:59

2021-11-08T07:59

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Дождь, порывистый ветер, температура до плюс 7 градусов и низкое давление ожидается в Москве в первый рабочий день после длинных выходных, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление будет понижаться до 735 миллиметров ртутного столба, это на 12 миллиметров ниже нормы.

https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, александр синенков