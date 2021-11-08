В Подмосковье подросток сбил ребенка на пешеходном переходе
Шестнадцатилетний подросток сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В поселке Дрожжино в Подмосковье 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе ребенка, перед этим наехав на BMW, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.
"Сегодня около 09.00 водитель, управляя автомобилем Volkswagen на Новом шоссе в рабочем посёлке Дрожжино, не справился с управлением, совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW, после чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе.
В ДТП пострадал 12-летний подросток, он госпитализирован, водитель с места аварии скрылся, но позднее его нашли. "Установлен 16-летний житель г. Москвы, который в момент происшествия, предположительно, находился за рулем иномарки", - говорится в сообщении.
Его в ближайшее время опросят в присутствии законных представителей, по данному факту проводится проверка.
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