https://ria.ru/20211108/podrostok-1758079657.html

В Подмосковье подросток сбил ребенка на пешеходном переходе

В Подмосковье подросток сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 08.11.2021

В Подмосковье подросток сбил ребенка на пешеходном переходе

В поселке Дрожжино в Подмосковье 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе ребенка, перед этим наехав на BMW, сообщили в пресс-службе главка МВД по... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:50

2021-11-08T15:50

2021-11-08T15:50

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

авто

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В поселке Дрожжино в Подмосковье 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе ребенка, перед этим наехав на BMW, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.В ДТП пострадал 12-летний подросток, он госпитализирован, водитель с места аварии скрылся, но позднее его нашли. "Установлен 16-летний житель г. Москвы, который в момент происшествия, предположительно, находился за рулем иномарки", - говорится в сообщении.Его в ближайшее время опросят в присутствии законных представителей, по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20211107/dtp-1757928400.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, авто