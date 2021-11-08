https://ria.ru/20211108/podmoskove-1758094685.html

Более шести млрд рублей направят на развитие спорта Подмосковья в 2022 году

Более шести млрд рублей направят на развитие спорта Подмосковья в 2022 году - РИА Новости, 08.11.2021

Более шести млрд рублей направят на развитие спорта Подмосковья в 2022 году

Свыше 6 миллиардов рублей направят на развитие спорта Московской области в 2022 году, говорится в сообщении Мособлдумы. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:56

2021-11-08T16:56

2021-11-08T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Свыше 6 миллиардов рублей направят на развитие спорта Московской области в 2022 году, говорится в сообщении Мособлдумы.По словам председателя профильного Комитета Мособлдумы Александра Легкова в числе приоритетных задач будет создание комфортных условий для занятий спортом жителям Московской области, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам."В следующем году на госпрограмму намерены выделить около 6,5 миллиарда рублей. Финансирование предусматривается по 4 подпрограммам", – приводятся слова Легкова.

https://ria.ru/20211108/kompensatsiya-1758073165.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), московская областная дума