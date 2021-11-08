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В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП

В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 08.11.2021

В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП

Корпорация МСП при поддержке региональной лизинговой компании Татарстана (дочерняя структура КМСП) предоставила хлебозаводу "Рамазан икмэге" в городе Кукмор... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:43

2021-11-08T14:43

2021-11-08T15:06

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Корпорация МСП при поддержке региональной лизинговой компании Татарстана (дочерняя структура КМСП) предоставила хлебозаводу "Рамазан икмэге" в городе Кукмор лизинговое финансирование на сумму 148,4 миллиона рублей для приобретения хлебопекарного оборудования, которое уже запущено в тестовую эксплуатацию, сообщает КМСП.Новая производственная линия позволяет выпускать 18 тонн хлебобулочных изделий в сутки, что в два раза выше возможностей старого оборудования. Она позволила автоматизировать ряд процессов, повысить производительность труда и создать новые рабочие места за счет увеличения объема выпуска и ассортимента продукции.На сегодняшний день предприятие расширило производственный комплекс до 4000 квадратных метров и выпускает более 40 наименований готовой продукции в сутки.Руководитель компании Рамазан Юнусов отметил клиентоориентированный подход лизинговой компании Корпорации, которая не только оказала финансовую поддержку, но и взяла на себя все работы по ввозу оборудования на территорию РФ и прохождению таможенных процедур.

https://ria.ru/20211101/kreditovanie-1757203582.html

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новости компаний - экономика, республика татарстан (татарстан), мсп банк, корпорация мсп