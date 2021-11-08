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В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП
В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 08.11.2021
В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП
Корпорация МСП при поддержке региональной лизинговой компании Татарстана (дочерняя структура КМСП) предоставила хлебозаводу "Рамазан икмэге" в городе Кукмор... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:43
2021-11-08T15:06
новости компаний - экономика
республика татарстан (татарстан)
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Корпорация МСП при поддержке региональной лизинговой компании Татарстана (дочерняя структура КМСП) предоставила хлебозаводу "Рамазан икмэге" в городе Кукмор лизинговое финансирование на сумму 148,4 миллиона рублей для приобретения хлебопекарного оборудования, которое уже запущено в тестовую эксплуатацию, сообщает КМСП.Новая производственная линия позволяет выпускать 18 тонн хлебобулочных изделий в сутки, что в два раза выше возможностей старого оборудования. Она позволила автоматизировать ряд процессов, повысить производительность труда и создать новые рабочие места за счет увеличения объема выпуска и ассортимента продукции.На сегодняшний день предприятие расширило производственный комплекс до 4000 квадратных метров и выпускает более 40 наименований готовой продукции в сутки.Руководитель компании Рамазан Юнусов отметил клиентоориентированный подход лизинговой компании Корпорации, которая не только оказала финансовую поддержку, но и взяла на себя все работы по ввозу оборудования на территорию РФ и прохождению таможенных процедур.
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новости компаний - экономика, республика татарстан (татарстан), мсп банк, корпорация мсп
14:43 08.11.2021 (обновлено: 15:06 08.11.2021)
 

В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП

© Фото : корпорация МСПВ Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП
В Татарстане построили новую пекарню при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Корпорация МСП при поддержке региональной лизинговой компании Татарстана (дочерняя структура КМСП) предоставила хлебозаводу "Рамазан икмэге" в городе Кукмор лизинговое финансирование на сумму 148,4 миллиона рублей для приобретения хлебопекарного оборудования, которое уже запущено в тестовую эксплуатацию, сообщает КМСП.
Новая производственная линия позволяет выпускать 18 тонн хлебобулочных изделий в сутки, что в два раза выше возможностей старого оборудования. Она позволила автоматизировать ряд процессов, повысить производительность труда и создать новые рабочие места за счет увеличения объема выпуска и ассортимента продукции.
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МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0
На сегодняшний день предприятие расширило производственный комплекс до 4000 квадратных метров и выпускает более 40 наименований готовой продукции в сутки.
Руководитель компании Рамазан Юнусов отметил клиентоориентированный подход лизинговой компании Корпорации, которая не только оказала финансовую поддержку, но и взяла на себя все работы по ввозу оборудования на территорию РФ и прохождению таможенных процедур.
"Лизинговые продукты Корпорации на выгодных условиях и в сжатые сроки позволяют малому бизнесу получить необходимое оборудование. В рамках реализации национального проекта по поддержке МСП и выполнения новой стратегии Корпорации МСП мы расширяем взаимодействие с бизнесом, открываем новые направления сотрудничества, получаем обратную связь по продуктам Корпорации и их совершенствуем. Это позволяет предпринимателям эффективно решать, как текущие, так комплексные задачи по развитию бизнеса", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
 
Новости компаний - ЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)МСП БанкКорпорация МСП
 
 
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