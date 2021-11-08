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https://ria.ru/20211108/pavlov-1758138253.html
Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов
Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов - РИА Новости, 09.11.2021
Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов
Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене Иван Павлов*, которого сегодня Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов, обжалует это... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-08T22:09
2021-11-09T02:04
иван павлов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
роскосмос
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене Иван Павлов*, которого сегодня Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов, обжалует это решение в суде, сообщил РИА Новости сам Павлов*.Против Павлова* возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения.В сентябре Павлов* заявил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной. В конце октября стало известно, что следствие объявило Павлова* в розыск.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Помимо Павлова*, Минюст признал иноагентами экс-сотрудников "Команды 29" Валерию Ветошкину*, Максима Заговору*, Максима Оленичева* и Елену Скворцову*.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html
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иван павлов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роскосмос, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
22:09 08.11.2021 (обновлено: 02:04 09.11.2021)
 
Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов

Адвокат Иван Павлов* обжалует включение в список лиц, выполняющих функции СМИ-иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене Иван Павлов*, которого сегодня Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов, обжалует это решение в суде, сообщил РИА Новости сам Павлов*.
"Я буду обжаловать действия Минюста в судебном порядке", - рассказал собеседник агентства.
Против Павлова* возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения.
В сентябре Павлов* заявил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной. В конце октября стало известно, что следствие объявило Павлова* в розыск.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 12:11
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
Помимо Павлова*, Минюст признал иноагентами экс-сотрудников "Команды 29" Валерию Ветошкину*, Максима Заговору*, Максима Оленичева* и Елену Скворцову*.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 20:35
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
 
Иван ПавловГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоскосмосМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Россия
 
 
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