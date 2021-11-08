https://ria.ru/20211108/pavlov-1758138253.html

Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов

Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов - РИА Новости, 09.11.2021

Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене Иван Павлов*, которого сегодня Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов, обжалует это... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-08T22:09

2021-11-08T22:09

2021-11-09T02:04

иван павлов

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

роскосмос

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене Иван Павлов*, которого сегодня Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов, обжалует это решение в суде, сообщил РИА Новости сам Павлов*.Против Павлова* возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения.В сентябре Павлов* заявил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной. В конце октября стало известно, что следствие объявило Павлова* в розыск.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Помимо Павлова*, Минюст признал иноагентами экс-сотрудников "Команды 29" Валерию Ветошкину*, Максима Заговору*, Максима Оленичева* и Елену Скворцову*.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html

https://ria.ru/20211108/minyust-1758129371.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван павлов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роскосмос, министерство юстиции рф (минюст россии), россия