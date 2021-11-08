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Яйца-пашот капрезе
Когда надоели бутерброды, и хочется чего-то необычного, но нет времени на кулинарные изыски по утрам — простой и быстрый рецепт на завтрак из яиц от шеф-повара ресторана "Вернисаж" Ирины Поповой.
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столовый уксус, 1 ст. л.
яйцо куриное, 4 шт.
сыр моцарелла, 30 г
помидор, 1 шт.
булочки для сэндвичей, 2 шт.
соль, 15 г
Наполнить кастрюлю водой на 5-8 см и довести до кипения на сильном огне.
Шаг 1
Уменьшить огонь до слабого и добавить в воду 15 г соли и столовую ложку уксуса.
Шаг 2
Осторожно разбить в кипящую воду яйца и варить их 2-3 минуты.
Шаг 3
Вынуть яйца шумовкой и промокнуть полотенцем, чтобы удалить излишки воды.
Шаг 4
На половину булочки для сэндвича положить по ломтику помидора и сыра, прикрыть второй половиной, поджарить в тостере или сэндвичнице, пока сыр не размягчится (примерно 5 минут).
Шаг 5
Положить на помидор и сыр яйцо пашот.
Шаг 6
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
18:16 08.11.2021
 

Готовим за полчаса: яйца-пашот капрезе

Сэндвич из тортильи с яйцами-пашот, моцареллой, шпинатом и помидорами черри
Сэндвич из тортильи с яйцами-пашот, моцареллой, шпинатом и помидорами черри
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Яйца-пашот капрезе
Когда надоели бутерброды, и хочется чего-то необычного, но нет времени на кулинарные изыски по утрам — простой и быстрый рецепт на завтрак из яиц от шеф-повара ресторана "Вернисаж" Ирины Поповой.
Ингредиенты
1 ст. л.
столовый уксус
4 шт.
яйцо куриное
30 г
сыр моцарелла
1 шт.
помидор
2 шт.
булочки для сэндвичей
15 г
соль
Приготовление
1
Наполнить кастрюлю водой на 5-8 см и довести до кипения на сильном огне.
2
Уменьшить огонь до слабого и добавить в воду 15 г соли и столовую ложку уксуса.
3
Осторожно разбить в кипящую воду яйца и варить их 2-3 минуты.
4
Вынуть яйца шумовкой и промокнуть полотенцем, чтобы удалить излишки воды.
5
На половину булочки для сэндвича положить по ломтику помидора и сыра, прикрыть второй половиной, поджарить в тостере или сэндвичнице, пока сыр не размягчится (примерно 5 минут).
6
Положить на помидор и сыр яйцо пашот.
 
ОбществоПитаниеЕдаРецептыпростые рецепты
 
 
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