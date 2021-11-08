Готовим за полчаса: яйца-пашот капрезе

Яйца-пашот капрезе
Когда надоели бутерброды, и хочется чего-то необычного, но нет времени на кулинарные изыски по утрам — простой и быстрый рецепт на завтрак из яиц от шеф-повара ресторана "Вернисаж" Ирины Поповой.
Ингредиенты
1 ст. л.
столовый уксус
4 шт.
яйцо куриное
30 г
сыр моцарелла
1 шт.
помидор
2 шт.
булочки для сэндвичей
15 г
соль
Приготовление
1
Наполнить кастрюлю водой на 5-8 см и довести до кипения на сильном огне.
2
Уменьшить огонь до слабого и добавить в воду 15 г соли и столовую ложку уксуса.
3
Осторожно разбить в кипящую воду яйца и варить их 2-3 минуты.
4
Вынуть яйца шумовкой и промокнуть полотенцем, чтобы удалить излишки воды.
5
На половину булочки для сэндвича положить по ломтику помидора и сыра, прикрыть второй половиной, поджарить в тостере или сэндвичнице, пока сыр не размягчится (примерно 5 минут).
6
Положить на помидор и сыр яйцо пашот.