Готовим за полчаса: яйца-пашот капрезе

Яйца-пашот капрезе

Когда надоели бутерброды, и хочется чего-то необычного, но нет времени на кулинарные изыски по утрам — простой и быстрый рецепт на завтрак из яиц от шеф-повара ресторана "Вернисаж" Ирины Поповой.

Ингредиенты

1 ст. л. столовый уксус 4 шт. яйцо куриное 30 г сыр моцарелла 1 шт. помидор 2 шт. булочки для сэндвичей 15 г соль

Приготовление