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Мнения критиков о фильме "Охотники за привидениями: Наследники" разделились

Мнения критиков о фильме "Охотники за привидениями: Наследники" разделились - РИА Новости, 08.11.2021

Мнения критиков о фильме "Охотники за привидениями: Наследники" разделились

В Сети появились рецензии на фильм "Охотники за привидениями: Наследники". РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:30

2021-11-08T02:30

2021-11-08T02:30

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Сети появились рецензии на фильм "Охотники за привидениями: Наследники". Это продолжение знаменитой франшизы. Главные герои ее новой части — подростки, которые вместе со своей мамой едут на ферму, где раньше жил их дедушка. Однако старый дом и земельный участок не единственное наследство, что им оставил родственник. Ребята находят там машину Ecto-1, на ней ездили охотники за привидениями. Режиссер "Наследников" — Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего оригинальный фильм 1984 года и спродюсировавшего новую ленту.Рейтинг современных "Охотников..." на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 77 процентов. Он означает, что большинство критиков написали положительные отзывы, однако немало и тех, кто нашел, за что проект можно поругать. Чарльз Брамеско из The Guardian поставил ленте одну звезду из пяти возможных. "Это выжимка из того, что часто появляется в современных голливудских фильмах — объект ностальгии, лишенный индивидуальности и вписанный в тоскливый шаблон, сделанный на заказ для фанатов, которые поклоняются всему и ничего не уважают", — резюмировал критик."Омерзительный реанимированный труп, набитый недоделанными новыми персонажами и ленивым фансервисом", — характеризует ленту Кристи Пучко из Mashable. Она считает, что новые "Охотники за привидениями" даже "не сиквел, а жадный паразит, создающий декоративную оболочку из оригинального фильма"."Трусливая стратегия для перезагрузки — отправить зрителей в гарантированно безопасное путешествие, чтобы они убедились в том, что их герои из детства были великолепны, а игрушки суперкруты", — анализирует ленту Джесси Хассенджер из AV Club. Он шутит, что "Наследники" пытаются вызвать дух просмотра оригинального фильма, но у них ничего не получается. Джонни Олексински из New York Post, по всей видимости, обожает франшизу. От проекта Райтмана-сына журналист в восторге. Он считает, что лента получилась настолько удачной, что у фанатов теперь наконец-то есть "сиквел, который не стыдно любить". "Наследники" отдают дань уважения оригиналу, и в тоже время не лишены новизны, уверен Олексински. Олли Ричардс из Empire заметил сюжетные "дыры". Но повода зацикливаться на них нет. "Фильм получился веселым, изобретательным и очаровательным. Если вы боитесь, что "Охотники за привидениями" Джейсона Райтмана могут испортить наследие величайшего творения его отца, то забудьте о своих переживаниях", — советует критик. В российский прокат "Охотники за привидениями: Наследники" выходят 18 ноября.

https://ria.ru/20211014/cumberbatch-1754214808.html

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