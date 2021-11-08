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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/otzyvy-1757271271.html
Мнения критиков о фильме "Охотники за привидениями: Наследники" разделились
Мнения критиков о фильме "Охотники за привидениями: Наследники" разделились - РИА Новости, 08.11.2021
Мнения критиков о фильме "Охотники за привидениями: Наследники" разделились
В Сети появились рецензии на фильм "Охотники за привидениями: Наследники". РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T02:30
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Сети появились рецензии на фильм "Охотники за привидениями: Наследники". Это продолжение знаменитой франшизы. Главные герои ее новой части — подростки, которые вместе со своей мамой едут на ферму, где раньше жил их дедушка. Однако старый дом и земельный участок не единственное наследство, что им оставил родственник. Ребята находят там машину Ecto-1, на ней ездили охотники за привидениями. Режиссер "Наследников" — Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего оригинальный фильм 1984 года и спродюсировавшего новую ленту.Рейтинг современных "Охотников..." на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 77 процентов. Он означает, что большинство критиков написали положительные отзывы, однако немало и тех, кто нашел, за что проект можно поругать. Чарльз Брамеско из The Guardian поставил ленте одну звезду из пяти возможных. "Это выжимка из того, что часто появляется в современных голливудских фильмах — объект ностальгии, лишенный индивидуальности и вписанный в тоскливый шаблон, сделанный на заказ для фанатов, которые поклоняются всему и ничего не уважают", — резюмировал критик."Омерзительный реанимированный труп, набитый недоделанными новыми персонажами и ленивым фансервисом", — характеризует ленту Кристи Пучко из Mashable. Она считает, что новые "Охотники за привидениями" даже "не сиквел, а жадный паразит, создающий декоративную оболочку из оригинального фильма"."Трусливая стратегия для перезагрузки — отправить зрителей в гарантированно безопасное путешествие, чтобы они убедились в том, что их герои из детства были великолепны, а игрушки суперкруты", — анализирует ленту Джесси Хассенджер из AV Club. Он шутит, что "Наследники" пытаются вызвать дух просмотра оригинального фильма, но у них ничего не получается. Джонни Олексински из New York Post, по всей видимости, обожает франшизу. От проекта Райтмана-сына журналист в восторге. Он считает, что лента получилась настолько удачной, что у фанатов теперь наконец-то есть "сиквел, который не стыдно любить". "Наследники" отдают дань уважения оригиналу, и в тоже время не лишены новизны, уверен Олексински. Олли Ричардс из Empire заметил сюжетные "дыры". Но повода зацикливаться на них нет. "Фильм получился веселым, изобретательным и очаровательным. Если вы боитесь, что "Охотники за привидениями" Джейсона Райтмана могут испортить наследие величайшего творения его отца, то забудьте о своих переживаниях", — советует критик. В российский прокат "Охотники за привидениями: Наследники" выходят 18 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
02:30 08.11.2021
 
Мнения критиков о фильме "Охотники за привидениями: Наследники" разделились

В Сети появились отзывы на фильм "Охотники за привидениями: Наследники"

© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
© Bron Studios (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Сети появились рецензии на фильм "Охотники за привидениями: Наследники".
Это продолжение знаменитой франшизы. Главные герои ее новой части — подростки, которые вместе со своей мамой едут на ферму, где раньше жил их дедушка. Однако старый дом и земельный участок не единственное наследство, что им оставил родственник. Ребята находят там машину Ecto-1, на ней ездили охотники за привидениями.
Режиссер "Наследников" — Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего оригинальный фильм 1984 года и спродюсировавшего новую ленту.
Рейтинг современных "Охотников..." на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 77 процентов. Он означает, что большинство критиков написали положительные отзывы, однако немало и тех, кто нашел, за что проект можно поругать.
Чарльз Брамеско из The Guardian поставил ленте одну звезду из пяти возможных. "Это выжимка из того, что часто появляется в современных голливудских фильмах — объект ностальгии, лишенный индивидуальности и вписанный в тоскливый шаблон, сделанный на заказ для фанатов, которые поклоняются всему и ничего не уважают", — резюмировал критик.
"Омерзительный реанимированный труп, набитый недоделанными новыми персонажами и ленивым фансервисом", — характеризует ленту Кристи Пучко из Mashable. Она считает, что новые "Охотники за привидениями" даже "не сиквел, а жадный паразит, создающий декоративную оболочку из оригинального фильма".
© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
1 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
2 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
3 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
4 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
1 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
2 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
3 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
4 из 4
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
"Трусливая стратегия для перезагрузки — отправить зрителей в гарантированно безопасное путешествие, чтобы они убедились в том, что их герои из детства были великолепны, а игрушки суперкруты", — анализирует ленту Джесси Хассенджер из AV Club. Он шутит, что "Наследники" пытаются вызвать дух просмотра оригинального фильма, но у них ничего не получается.
Джонни Олексински из New York Post, по всей видимости, обожает франшизу. От проекта Райтмана-сына журналист в восторге. Он считает, что лента получилась настолько удачной, что у фанатов теперь наконец-то есть "сиквел, который не стыдно любить". "Наследники" отдают дань уважения оригиналу, и в тоже время не лишены новизны, уверен Олексински.
Олли Ричардс из Empire заметил сюжетные "дыры". Но повода зацикливаться на них нет. "Фильм получился веселым, изобретательным и очаровательным. Если вы боитесь, что "Охотники за привидениями" Джейсона Райтмана могут испортить наследие величайшего творения его отца, то забудьте о своих переживаниях", — советует критик.
В российский прокат "Охотники за привидениями: Наследники" выходят 18 ноября.
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