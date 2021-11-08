https://ria.ru/20211108/otnosheniya-1758017004.html

Немецкий посол надеется на преемственность в отношениях с Россией

Немецкий посол надеется на преемственность в отношениях с Россией - РИА Новости, 08.11.2021

Немецкий посол надеется на преемственность в отношениях с Россией

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр ожидает, что в двусторонних отношениях нового правительства ФРГ и России будет наблюдаться в большей степени... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:04

2021-11-08T11:04

2021-11-08T11:04

в мире

германия

геза андреас фон гайр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр ожидает, что в двусторонних отношениях нового правительства ФРГ и России будет наблюдаться в большей степени преемственность."Думаю (с приходом нового правительства в ФРГ), что в большой степени будет наблюдаться преемственность… в отношении четких позиций по определенным сложным вопросам. Будет преемственность в выстраивании тем, которые представляют взаимный интерес (с РФ)", - сказал посол на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества "Потсдамские встречи".Дипломат также отметил, что жители Германии и России, как исторически, так и географически тесно связаны друг с другом. "И поэтому мы должны вести совместный диалог", - заключил посол.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.

https://ria.ru/20211104/polsha-1757670627.html

германия

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в мире, германия, геза андреас фон гайр, россия