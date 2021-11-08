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В центре Москвы проверили систему оповещения
В центре Москвы проверили систему оповещения - РИА Новости, 08.11.2021
В центре Москвы проверили систему оповещения
Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:58
2021-11-08T17:06
общество
москва
городское хозяйство москвы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.На улице рядом с метро "Парк культуры" через громкоговоритель голос сообщает: "Внимание! Система оповещения".Ранее, 6 октября, МЧС России провело комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения во всех регионах страны. Ведомство информировало, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.Отмечалось, что целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерство обращалось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, добавляя, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В текущем году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске организация оповещения практически отсутствовала. Автоматизированную систему услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Остальные формы передачи тревожных сигналов использованы не были.Как сообщалось ранее, создание КСЭОН прошло в три этапа, последний из которых предусматривал создание элементов системы в зонах экстренного оповещения населения, подготовку должностных лиц к работе, а также проведение занятий, учений и тренировок. Новая система КСЭОН должна позволить в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
https://realty.ria.ru/20210823/opoveschenie-1746824691.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:58 08.11.2021 (обновлено: 17:06 08.11.2021)
 
В центре Москвы проверили систему оповещения

Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы рядом со станцией "Парк культуры"

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
На улице рядом с метро "Парк культуры" через громкоговоритель голос сообщает: "Внимание! Система оповещения".
Испытания системы оповещения МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 11:08Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва модернизирует уличную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
Ранее, 6 октября, МЧС России провело комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения во всех регионах страны. Ведомство информировало, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.
Отмечалось, что целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерство обращалось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, добавляя, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В текущем году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске организация оповещения практически отсутствовала. Автоматизированную систему услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Остальные формы передачи тревожных сигналов использованы не были.
Как сообщалось ранее, создание КСЭОН прошло в три этапа, последний из которых предусматривал создание элементов системы в зонах экстренного оповещения населения, подготовку должностных лиц к работе, а также проведение занятий, учений и тренировок. Новая система КСЭОН должна позволить в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 13:49
В России начало действовать положение о системах оповещения населения
 
ОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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