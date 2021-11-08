14:58 08.11.2021 (обновлено: 17:06 08.11.2021)
В центре Москвы проверили систему оповещения
Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы рядом со станцией "Парк культуры"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
На улице рядом с метро "Парк культуры" через громкоговоритель голос сообщает: "Внимание! Система оповещения".
Ранее, 6 октября, МЧС России провело комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения во всех регионах страны. Ведомство информировало, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.
Отмечалось, что целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерство обращалось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, добавляя, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В текущем году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске организация оповещения практически отсутствовала. Автоматизированную систему услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Остальные формы передачи тревожных сигналов использованы не были.
Как сообщалось ранее, создание КСЭОН прошло в три этапа, последний из которых предусматривал создание элементов системы в зонах экстренного оповещения населения, подготовку должностных лиц к работе, а также проведение занятий, учений и тренировок. Новая система КСЭОН должна позволить в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.