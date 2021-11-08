https://ria.ru/20211108/opoveschenie-1758069884.html

В центре Москвы проверили систему оповещения

В центре Москвы проверили систему оповещения - РИА Новости, 08.11.2021

В центре Москвы проверили систему оповещения

Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:58

2021-11-08T14:58

2021-11-08T17:06

общество

москва

городское хозяйство москвы

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проверка системы оповещения проводится в центре Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.На улице рядом с метро "Парк культуры" через громкоговоритель голос сообщает: "Внимание! Система оповещения".Ранее, 6 октября, МЧС России провело комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения во всех регионах страны. Ведомство информировало, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.Отмечалось, что целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерство обращалось к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, добавляя, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В текущем году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске организация оповещения практически отсутствовала. Автоматизированную систему услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Остальные формы передачи тревожных сигналов использованы не были.Как сообщалось ранее, создание КСЭОН прошло в три этапа, последний из которых предусматривал создание элементов системы в зонах экстренного оповещения населения, подготовку должностных лиц к работе, а также проведение занятий, учений и тренировок. Новая система КСЭОН должна позволить в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.

https://realty.ria.ru/20210823/opoveschenie-1746824691.html

https://ria.ru/20210101/opoveschenie-1591762778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)