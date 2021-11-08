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Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании

Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании - РИА Новости, 08.11.2021

Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании

11 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Школьное и дополнительное образование: знания, навыки и компетенции".

2021-11-08T12:28

2021-11-08T12:28

2021-11-08T18:59

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис ГРИБОВ;- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" Софья МАЛЯВИНА;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;- директор Центра образования "Царицыно" №548 (Школа "ЗИЛАРТ"), член комиссии Общественной палаты по развитию образования, народный учитель России Ефим РАЧЕВСКИЙ.Модератор – руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.Аналитический доклад подготовлен совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты". В работе приняли участие 25 экспертов. Какое место занимает дополнительное образование в системе обучения? Какие компетенции могут получить школьники? Как дополнительное образование помогает формировать гармоничную разностороннюю личность и развивать таланты? Обязательный ли это элемент для раскрытия способностей ребенка?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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