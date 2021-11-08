12:28 08.11.2021 (обновлено: 18:59 08.11.2021)
Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании
11 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Школьное и дополнительное образование: знания, навыки и компетенции".
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Участники:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис ГРИБОВ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" Софья МАЛЯВИНА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- директор Центра образования "Царицыно" №548 (Школа "ЗИЛАРТ"), член комиссии Общественной палаты по развитию образования, народный учитель России Ефим РАЧЕВСКИЙ.
Модератор – руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.
Аналитический доклад подготовлен совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты". В работе приняли участие 25 экспертов. Какое место занимает дополнительное образование в системе обучения? Какие компетенции могут получить школьники? Как дополнительное образование помогает формировать гармоничную разностороннюю личность и развивать таланты? Обязательный ли это элемент для раскрытия способностей ребенка?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис ГРИБОВ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" Софья МАЛЯВИНА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- директор Центра образования "Царицыно" №548 (Школа "ЗИЛАРТ"), член комиссии Общественной палаты по развитию образования, народный учитель России Ефим РАЧЕВСКИЙ.
Модератор – руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.
Аналитический доклад подготовлен совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты". В работе приняли участие 25 экспертов. Какое место занимает дополнительное образование в системе обучения? Какие компетенции могут получить школьники? Как дополнительное образование помогает формировать гармоничную разностороннюю личность и развивать таланты? Обязательный ли это элемент для раскрытия способностей ребенка?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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