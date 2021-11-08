Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/obrazovanie-1758036555.html
Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании
Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании - РИА Новости, 08.11.2021
Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании
11 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Школьное и дополнительное образование: знания, навыки и компетенции".
2021-11-08T12:28
2021-11-08T18:59
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758036555.jpg?1636387185
Задать вопросУчастники:- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис ГРИБОВ;- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" Софья МАЛЯВИНА;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;- директор Центра образования "Царицыно" №548 (Школа "ЗИЛАРТ"), член комиссии Общественной палаты по развитию образования, народный учитель России Ефим РАЧЕВСКИЙ.Модератор – руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.Аналитический доклад подготовлен совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты". В работе приняли участие 25 экспертов. Какое место занимает дополнительное образование в системе обучения? Какие компетенции могут получить школьники? Как дополнительное образование помогает формировать гармоничную разностороннюю личность и развивать таланты? Обязательный ли это элемент для раскрытия способностей ребенка?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:28 08.11.2021 (обновлено: 18:59 08.11.2021)
 

Презентация доклада о школьном и дополнительном образовании

Читать ria.ru в
11 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Школьное и дополнительное образование: знания, навыки и компетенции".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис ГРИБОВ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" Софья МАЛЯВИНА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- директор Центра образования "Царицыно" №548 (Школа "ЗИЛАРТ"), член комиссии Общественной палаты по развитию образования, народный учитель России Ефим РАЧЕВСКИЙ.

Модератор – руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия ГРЯЗНОВА.

Аналитический доклад подготовлен совместно Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты". В работе приняли участие 25 экспертов. Какое место занимает дополнительное образование в системе обучения? Какие компетенции могут получить школьники? Как дополнительное образование помогает формировать гармоничную разностороннюю личность и развивать таланты? Обязательный ли это элемент для раскрытия способностей ребенка?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
Лента новостейМолния
Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомным