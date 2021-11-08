https://ria.ru/20211108/nikiforov-1758132410.html

Киев обвинил Москву в остановке "нормандского формата"

Киев обвинил Москву в остановке "нормандского формата" - РИА Новости, 08.11.2021

Киев обвинил Москву в остановке "нормандского формата"

Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T21:01

2021-11-08T21:01

2021-11-08T21:01

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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.Ранее Никифоров заявил, что продолжение "нормандского формата" находится под большим вопросом, поскольку сторонам не удается договориться о следующем саммите.В видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram, Никифоров прокомментировал свои слова о продолжении работы "нормандского формата" и заявил, что эти переговоры остаются безальтернативной площадкой для прекращения конфликта в Донбассе."О "нормандском формате" шла речь исключительно о том, что под вопросом время и уровень проведения следующих встреч. Сам формат - вне всяких вопросов и сомнений. Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины. Мои слова сегодня подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в "нормандском формате". Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время. Мы считаем, что суть переговоров - получение результатов. Если же российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс", - сказал Никифоров.Он также призвал Москву сотрудничать. "Донбасс ждет мира, и Россия должна сделать свой вклад в его достижение", - добавил Никифоров.Лавров в понедельник рассказал, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать ФРГ и Франция, невозможно, во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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в мире, франция, москва, сергей лавров, минские соглашения, россия