https://ria.ru/20211108/nikaragua-1757999342.html
Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии высоко оценили выборы в Никарагуа
Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии высоко оценили выборы в Никарагуа - РИА Новости, 08.11.2021
Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии высоко оценили выборы в Никарагуа
Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии положительно оценили организацию президентских и парламентских выборов в Никарагуа, представители обеих закавказских... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:57
2021-11-08T08:57
2021-11-08T09:11
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МАНАГУА, 8 ноя - РИА Новости. Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии положительно оценили организацию президентских и парламентских выборов в Никарагуа, представители обеих закавказских республик не выявили нарушений в ходе избирательного процесса.Никарагуа наряду с Россией, Венесуэлой и рядом других государств признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии."Я бы хотел отметить очень высокий уровень организации избирательного процесса", - заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, отметив, что делегация его страны не заметила нарушений на избирательных участках.Председатель комитета парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты заметил, что выборы проходят в рамках избирательного права. Депутат также отметил, что в ходе выборов соблюдались меры по противодействию COVID-19.Трансляцию пресс-конференции вел местный телеканал Canal 4.В Никарагуа выберут президента и парламент на ближайший пятилетний срок. Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега будет добиваться переизбрания на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.
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в мире, никарагуа, даниэль ортега, canal, россия
08:57 08.11.2021 (обновлено: 09:11 08.11.2021)
Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии высоко оценили выборы в Никарагуа
Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии положительно оценили организацию выборов в Никарагуа
МАНАГУА, 8 ноя - РИА Новости.
Наблюдатели из Абхазии
и Южной Осетии
положительно оценили организацию президентских и парламентских выборов в Никарагуа
, представители обеих закавказских республик не выявили нарушений в ходе избирательного процесса.
Никарагуа наряду с Россией
, Венесуэлой
и рядом других государств признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии.
"Я бы хотел отметить очень высокий уровень организации избирательного процесса", - заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, отметив, что делегация его страны не заметила нарушений на избирательных участках.
Председатель комитета парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты заметил, что выборы проходят в рамках избирательного права. Депутат также отметил, что в ходе выборов соблюдались меры по противодействию COVID-19.
Посол Южной Осетии в Никарагуа Нарим Козаев назвал отличной организацию на всех избирательных участках. "Созданы все условия для свободного волеизъявления народа", - добавил дипломат.
Трансляцию пресс-конференции вел местный телеканал Canal 4
.
В Никарагуа выберут президента и парламент на ближайший пятилетний срок. Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега
будет добиваться переизбрания на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.
Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.