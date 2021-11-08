https://ria.ru/20211108/nikaragua-1757999342.html

Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии высоко оценили выборы в Никарагуа

Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии высоко оценили выборы в Никарагуа - РИА Новости, 08.11.2021

Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии высоко оценили выборы в Никарагуа

Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии положительно оценили организацию президентских и парламентских выборов в Никарагуа, представители обеих закавказских... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:57

2021-11-08T08:57

2021-11-08T09:11

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МАНАГУА, 8 ноя - РИА Новости. Наблюдатели из Абхазии и Южной Осетии положительно оценили организацию президентских и парламентских выборов в Никарагуа, представители обеих закавказских республик не выявили нарушений в ходе избирательного процесса.Никарагуа наряду с Россией, Венесуэлой и рядом других государств признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии."Я бы хотел отметить очень высокий уровень организации избирательного процесса", - заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, отметив, что делегация его страны не заметила нарушений на избирательных участках.Председатель комитета парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты заметил, что выборы проходят в рамках избирательного права. Депутат также отметил, что в ходе выборов соблюдались меры по противодействию COVID-19.Трансляцию пресс-конференции вел местный телеканал Canal 4.В Никарагуа выберут президента и парламент на ближайший пятилетний срок. Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега будет добиваться переизбрания на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.

https://ria.ru/20211107/nikaragua-1757954502.html

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в мире, никарагуа, даниэль ортега, canal, россия