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Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального
Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального - РИА Новости, 08.11.2021
Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального
Условия содержания в тюрьме Алексея Навального - это тема Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:51
2021-11-08T12:51
2021-11-08T12:51
общество
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Условия содержания в тюрьме Алексея Навального - это тема Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Нет. Не считаем нужным, это, скорее, тема, которая касается ФСИН, и к Кремлю вряд ли эта тема имеет какое то отношение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле материал о пребывании Навального в заключении и считают ли нужным проверить его.
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общество, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, россия
Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального
Песков: условия содержания Навального в тюрьме — вопрос ФСИН