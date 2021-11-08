https://ria.ru/20211108/navalnyy-1758043077.html

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального - РИА Новости, 08.11.2021

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Условия содержания в тюрьме Алексея Навального - это тема Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:51

2021-11-08T12:51

2021-11-08T12:51

общество

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Условия содержания в тюрьме Алексея Навального - это тема Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Нет. Не считаем нужным, это, скорее, тема, которая касается ФСИН, и к Кремлю вряд ли эта тема имеет какое то отношение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле материал о пребывании Навального в заключении и считают ли нужным проверить его.

https://ria.ru/20211106/tyurma-1757897247.html

россия

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2021

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общество, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, россия