https://ria.ru/20211108/mytischi-1758142644.html
В Мытищах 11 домов остались без воды из-за прорыва трубы
В Мытищах 11 домов остались без воды из-за прорыва трубы - РИА Новости, 08.11.2021
В Мытищах 11 домов остались без воды из-за прорыва трубы
Одиннадцать домов остались без воды в Мытищах Московской области из-за прорыва трубы, сообщил глава городского округа Виктор Азаров. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:12
2021-11-08T23:12
2021-11-08T23:12
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Одиннадцать домов остались без воды в Мытищах Московской области из-за прорыва трубы, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.Ранее в СМИ появились видео, на котором показан двор с провалившимся грунтом и "плывущим" асфальтом". Сообщается, что это происходит в Мытищах после прорыва трубы."Произошел прорыв магистральной трубы. Вскрыли трубу, определяем причину. Надеюсь, что причина не такая серьезная. В результате пришлось оставить без воды 11 домов", - приводит пресс-служба мытищинской администрации слова Азарова.По его словам, необходимо перекрыть магистраль, чтобы сбросить давление."Подвалы подтопило, пришлось отключить один дом от электроснабжения. Будем откачивать воду. Подключать дома к электричеству. К утру авария должна быть устранена", - отметил Азаров.По данным администрации, неисправность произошла на трубопроводе холодного водоснабжения в районе улицы Летная и Новомытищинского проспекта. Отмечается, что воду привезут автоцистерной к дому 80 корпус 1 по Новомытищинскому проспекту.
https://ria.ru/20210708/vodosnabzhenie-1740358448.html
мытищи
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)
В Мытищах 11 домов остались без воды из-за прорыва трубы
В подмосковных Мытищах 11 домов остались без воды из-за прорыва трубы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Одиннадцать домов остались без воды в Мытищах Московской области
из-за прорыва трубы, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.
Ранее в СМИ появились видео, на котором показан двор с провалившимся грунтом и "плывущим" асфальтом". Сообщается, что это происходит в Мытищах после прорыва трубы.
"Произошел прорыв магистральной трубы. Вскрыли трубу, определяем причину. Надеюсь, что причина не такая серьезная. В результате пришлось оставить без воды 11 домов", - приводит пресс-служба мытищинской администрации слова Азарова.
По его словам, необходимо перекрыть магистраль, чтобы сбросить давление.
"Подвалы подтопило, пришлось отключить один дом от электроснабжения. Будем откачивать воду. Подключать дома к электричеству. К утру авария должна быть устранена", - отметил Азаров.
По данным администрации, неисправность произошла на трубопроводе холодного водоснабжения в районе улицы Летная и Новомытищинского проспекта. Отмечается, что воду привезут автоцистерной к дому 80 корпус 1 по Новомытищинскому проспекту.