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Более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве
Более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве - РИА Новости, 08.11.2021
Более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве
Более 8 тысяч деревьев и кустарников появится в районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:02
2021-11-08T12:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч деревьев и кустарников появится в районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."В рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица этой осенью и в начале зимы планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Они украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский", - рассказал Бирюков.Уточняется, что на участке от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская" высадят 177 деревьев и более 2,8 тысячи кустарников, от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы – 80 деревьев и свыше 5 тысяч кустарников.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства вылетной магистрали создано новое общественное пространство - сквер у Храма Сорока Севастийских мучеников в Новоспасском проезде.Отмечается, что деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:02 08.11.2021 (обновлено: 12:05 08.11.2021)
 

Более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВетка дерева
Ветка дерева - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч деревьев и кустарников появится в районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица этой осенью и в начале зимы планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Они украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский", - рассказал Бирюков.
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Уточняется, что на участке от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская" высадят 177 деревьев и более 2,8 тысячи кустарников, от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы – 80 деревьев и свыше 5 тысяч кустарников.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства вылетной магистрали создано новое общественное пространство - сквер у Храма Сорока Севастийских мучеников в Новоспасском проезде.
"Этой осенью там планируется высадить 29 туй, 21 остролистный клен и 11 декоративных яблонь. От проезжей части сквер будут защищать более 300 кустов кизильника", - рассказал Бирюков.
Отмечается, что деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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