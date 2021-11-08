https://ria.ru/20211108/moskva-1758029319.html

Более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве

Более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве - РИА Новости, 08.11.2021

Более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве

Более 8 тысяч деревьев и кустарников появится в районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:02

2021-11-08T12:02

2021-11-08T12:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч деревьев и кустарников появится в районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."В рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица этой осенью и в начале зимы планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Они украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский", - рассказал Бирюков.Уточняется, что на участке от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская" высадят 177 деревьев и более 2,8 тысячи кустарников, от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы – 80 деревьев и свыше 5 тысяч кустарников.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках благоустройства вылетной магистрали создано новое общественное пространство - сквер у Храма Сорока Севастийских мучеников в Новоспасском проезде.Отмечается, что деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему.

https://realty.ria.ru/20211108/vdnkh-1758015844.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы