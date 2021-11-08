Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/mosgorsud-1758103989.html
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы НИИ ФСИН Быкова
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы НИИ ФСИН Быкова - РИА Новости, 08.11.2021
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы НИИ ФСИН Быкова
Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:43
2021-11-08T17:43
происшествия
москва
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151906/78/1519067886_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2079474885c362d7a8b70811bdc9b827.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале октября Савеловский суд Москвы отправил Быкова в СИЗО, его защита обжаловала это решение."Московским городским судом решение в отношении Быкова Андрея об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.По данным СК РФ, экс-начальник Научно-исследовательского института ФСИН обвиняется в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, ему грозит до десяти лет заключения.На момент предполагаемого преступления Быков состоял в должности начальника учреждения НИИ ФСИН России, добавили в суде.По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительных выплат.В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК. Кому шли деньги - только ли начальнику или сотрудникам тоже - не уточняется.
https://ria.ru/20211103/fsin-1757541193.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151906/78/1519067886_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5f0eb77176a48a2803b195bf59565bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), криминал
17:43 08.11.2021
 
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы НИИ ФСИН Быкова

Мосгорсуд оставил бывшего начальника НИИ ФСИН Быкова в СИЗО

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В начале октября Савеловский суд Москвы отправил Быкова в СИЗО, его защита обжаловала это решение.
"Московским городским судом решение в отношении Быкова Андрея об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.
По данным СК РФ, экс-начальник Научно-исследовательского института ФСИН обвиняется в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, ему грозит до десяти лет заключения.
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 13:43
Арестованный экс-замглавы ФСИН сообщил, что семья не получает его пенсию
На момент предполагаемого преступления Быков состоял в должности начальника учреждения НИИ ФСИН России, добавили в суде.
По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительных выплат.
В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК. Кому шли деньги - только ли начальнику или сотрудникам тоже - не уточняется.
 
ПроисшествияМоскваМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Криминал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"