https://ria.ru/20211108/mosgorsud-1758103989.html

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы НИИ ФСИН Быкова

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы НИИ ФСИН Быкова - РИА Новости, 08.11.2021

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы НИИ ФСИН Быкова

Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:43

2021-11-08T17:43

2021-11-08T17:43

происшествия

москва

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

криминал

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале октября Савеловский суд Москвы отправил Быкова в СИЗО, его защита обжаловала это решение."Московским городским судом решение в отношении Быкова Андрея об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.По данным СК РФ, экс-начальник Научно-исследовательского института ФСИН обвиняется в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей, ему грозит до десяти лет заключения.На момент предполагаемого преступления Быков состоял в должности начальника учреждения НИИ ФСИН России, добавили в суде.По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительных выплат.В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК. Кому шли деньги - только ли начальнику или сотрудникам тоже - не уточняется.

https://ria.ru/20211103/fsin-1757541193.html

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2021

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происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), криминал