https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html

В Мордовии в рамках нацпроекта откроют больницу и два детсада

В Мордовии в рамках нацпроекта откроют больницу и два детсада - РИА Новости, 08.11.2021

В Мордовии в рамках нацпроекта откроют больницу и два детсада

Поликлиника республиканского онкодиспансера, детская больница и два новых детских сада появятся в Мордовии до конца года в рамках реализации национальных... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:30

2021-11-08T16:30

2021-11-08T16:30

республика мордовия

общество

саранск

здоровье - общество

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Поликлиника республиканского онкодиспансера, детская больница и два новых детских сада появятся в Мордовии до конца года в рамках реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба главы региона.Глава республики Артем Здунов поручил обеспечить жесткий контроль за своевременной сдачей объектов, строящихся в рамках реализации национальных проектов, напомнив, что до завершения года остается всего полтора месяца."В частности, к вводу в строй в настоящее время готовится новая поликлиника республиканского онкодиспансера. Она рассчитана на 200 посещений в смену, что позволит увеличить число врачей, ведущих амбулаторный прием, оказывать амбулаторную медицинскую специализированную помощь большему числу пациентов, сократить время ожидания приема врача-онколога", - говорится в сообщении.Кроме того, в новой поликлинике будут работать цитологическая и клинико-диагностическая лаборатории, операционный блок с современным медицинским оборудованием для проведения хирургических вмешательств по высоким технологиям и полноценное реанимационное отделение для оказания медицинской помощи пациентам в послеоперационном периоде."До конца года будет введен в эксплуатацию и новый корпус детской республиканской клинической больницы, оснащенный по последним стандартам оказания медицинской помощи. Также до конца года будет завершено строительство детского сада на 250 мест на улице Первая Набережная в Саранске и детского сада на 90 мест в Зубовой Поляне", - отмечается в сообщении.По словам председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова, строительство объектов в рамках реализации национальных проектов идёт по графику."Реализация национальных проектов имеет стратегическое значение для социально-экономического развития регионов. Ключевая задача, поставленная президентом России, - обеспечить качественные изменения во всех сферах жизни. Поэтому национальные проекты находятся на особом контроле правительства республики", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20211022/mordoviya-1755848416.html

https://ria.ru/20211013/promyshlennost-1754387407.html

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общество, саранск, здоровье - общество, артем здунов, россия