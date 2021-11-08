https://ria.ru/20211108/montre-1758082388.html

В Крыму отреагировали на идею пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

В Крыму отреагировали на идею пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю - РИА Новости, 08.11.2021

В Крыму отреагировали на идею пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал "бредовой идеей" пересмотр конвенции Монтре по Черному морю в угоду США и НАТО. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:01

2021-11-08T16:01

2021-11-08T16:01

в мире

сша

республика крым

нато

военно-морские силы сша

александр форманчук

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал "бредовой идеей" пересмотр конвенции Монтре по Черному морю в угоду США и НАТО.Ранее офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море. Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости кораблей США и НАТО в Черном море. Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило."От желания США до реальности существует большая дистанция. Эта бредовая идея, не могу ее по-другому назвать, практического воплощения не получит", - сказал РИА Новости Форманчук.По его словам, есть международные договоренности, которые оправданы временем."В данном случае их пересмотр или невыполнение может привести к непредсказуемым последствиям с точки зрения эскалации международной напряженности", - сказал Форманчук.Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html

https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html

сша

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, республика крым, нато, военно-морские силы сша, александр форманчук, россия