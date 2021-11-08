https://ria.ru/20211108/monety-1759810235.html

ЦБ России выпускает памятные монеты о Карачаево-Черкесской Республике

ЦБ России выпускает памятные монеты о Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 19.11.2021

ЦБ России выпускает памятные монеты о Карачаево-Черкесской Республике

Банк России 9 ноября выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте ЦБ. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-08T13:14

2021-11-08T13:14

2021-11-19T14:42

карачаево-черкесская республика

центральный банк рф (цб рф)

эльбрус

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Банк России 9 ноября выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте ЦБ.Так, будет выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" и монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Карачаево-Черкесская Республика" серии "Российская Федерация".На оборотной стороне монеты "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" слева расположено рельефное изображение стелы "Дружба народов Карачаево-Черкесии" на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса, справа - герб республики. Также имеются надписи: вверху по окружности - "Карачаево-Черкесская Республика", слева - "100 лет". Монета изготовлена качеством "пруф" и ее тираж составит три тысячи штук.На оборотной стороне монеты из недрагоценного металла расположено рельефное изображение герба республики. Кроме того, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней части - "Карачаево-Черкесская Республика". Тираж монеты - один миллион.Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.

https://ria.ru/20211020/turizm-1755435968.html

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), эльбрус, россия