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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211108/monety-1759810235.html
ЦБ России выпускает памятные монеты о Карачаево-Черкесской Республике
ЦБ России выпускает памятные монеты о Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 19.11.2021
ЦБ России выпускает памятные монеты о Карачаево-Черкесской Республике
Банк России 9 ноября выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте ЦБ. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-08T13:14
2021-11-19T14:42
карачаево-черкесская республика
центральный банк рф (цб рф)
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россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Банк России 9 ноября выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте ЦБ.Так, будет выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" и монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Карачаево-Черкесская Республика" серии "Российская Федерация".На оборотной стороне монеты "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" слева расположено рельефное изображение стелы "Дружба народов Карачаево-Черкесии" на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса, справа - герб республики. Также имеются надписи: вверху по окружности - "Карачаево-Черкесская Республика", слева - "100 лет". Монета изготовлена качеством "пруф" и ее тираж составит три тысячи штук.На оборотной стороне монеты из недрагоценного металла расположено рельефное изображение герба республики. Кроме того, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней части - "Карачаево-Черкесская Республика". Тираж монеты - один миллион.Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.
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центральный банк рф (цб рф), эльбрус, россия
13:14 08.11.2021 (обновлено: 14:42 19.11.2021)
 

ЦБ России выпускает памятные монеты о Карачаево-Черкесской Республике

© Фото : Банк РоссииМонеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике
Монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Банк России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Банк России 9 ноября выпускает в обращение памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте ЦБ.
Так, будет выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" и монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Карачаево-Черкесская Республика" серии "Российская Федерация".
На оборотной стороне монеты "100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики" слева расположено рельефное изображение стелы "Дружба народов Карачаево-Черкесии" на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса, справа - герб республики. Также имеются надписи: вверху по окружности - "Карачаево-Черкесская Республика", слева - "100 лет". Монета изготовлена качеством "пруф" и ее тираж составит три тысячи штук.
На оборотной стороне монеты из недрагоценного металла расположено рельефное изображение герба республики. Кроме того, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней части - "Карачаево-Черкесская Республика". Тираж монеты - один миллион.
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:33Карачаево-Черкесская Республика
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭльбрусРоссия
 
 
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