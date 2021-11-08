https://ria.ru/20211108/mks-1758100024.html

Орбиту МКС скорректируют перед прибытием российского модуля

Орбиту МКС скорректируют перед прибытием российского модуля - РИА Новости, 08.11.2021

Орбиту МКС скорректируют перед прибытием российского модуля

Высоту орбиты МКС поднимут 16 ноября в преддверии запуска модуля "Причал" и для создания условий для стыковки космического корабля "Союз МС-20" с двумя... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:22

2021-11-08T17:22

2021-11-08T17:22

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Высоту орбиты МКС поднимут 16 ноября в преддверии запуска модуля "Причал" и для создания условий для стыковки космического корабля "Союз МС-20" с двумя японскими туристами, рассказали журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Плановая коррекция орбиты МКС запланирована на 16 ноября", - сказали в пресс-службе.Коррекция будет проведена в 20.40 мск с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Двигатели проработают 478 секунд. Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,3 километра и составит около 420,76 км над поверхностью Земли.Коррекция проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту 8 декабря и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20". На нем на МКС отправятся двое космических туристов. Кроме того, коррекция пройдет перед запуском к МКС последнего модуля российского сегмента станции - модуля "Причал".

https://ria.ru/20211106/shkaplerov-1757902857.html

https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля