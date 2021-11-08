https://ria.ru/20211108/mks-1758100024.html
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием российского модуля
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием российского модуля - РИА Новости, 08.11.2021
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием российского модуля
Высоту орбиты МКС поднимут 16 ноября в преддверии запуска модуля "Причал" и для создания условий для стыковки космического корабля "Союз МС-20" с двумя... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:22
2021-11-08T17:22
2021-11-08T17:22
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Высоту орбиты МКС поднимут 16 ноября в преддверии запуска модуля "Причал" и для создания условий для стыковки космического корабля "Союз МС-20" с двумя японскими туристами, рассказали журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Плановая коррекция орбиты МКС запланирована на 16 ноября", - сказали в пресс-службе.Коррекция будет проведена в 20.40 мск с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Двигатели проработают 478 секунд. Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,3 километра и составит около 420,76 км над поверхностью Земли.Коррекция проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту 8 декабря и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20". На нем на МКС отправятся двое космических туристов. Кроме того, коррекция пройдет перед запуском к МКС последнего модуля российского сегмента станции - модуля "Причал".
https://ria.ru/20211106/shkaplerov-1757902857.html
https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием российского модуля
Орбиту МКС скорректируют 16 ноября перед прибытием российского модуля "Причал"