https://ria.ru/20211108/milyavskaya-1758050660.html

Лолита нелестно высказалась о Цекало

Лолита нелестно высказалась о Цекало - РИА Новости, 08.11.2021

Лолита нелестно высказалась о Цекало

Лолита Милявская нелестно высказалась о бывшем муже Александре Цекало, представляя один из номеров программы "Суперстар. Возвращение". РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:32

2021-11-08T14:32

2021-11-08T14:32

шоубиз

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лолита милявская

александр цекало

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лолита Милявская нелестно высказалась о бывшем муже Александре Цекало, представляя один из номеров программы "Суперстар. Возвращение".Певица призналась, что у нее возрастные проблемы с памятью, поэтому какую-то информацию она забывает. Так, например, у нее есть один год, который "напрочь выпал из памяти" – это 1987 год.Брак Милявской и Цекало продлился 12 лет, они развелись в 2000-м году. Лолита и ранее нелицеприятно высказывалась о бывшем партнере, отмечая, что ее "корежит" от него.

https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html

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2021

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знаменитости, лолита милявская, александр цекало, шоу-бизнес