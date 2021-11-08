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Лолита нелестно высказалась о Цекало
Лолита нелестно высказалась о Цекало - РИА Новости, 08.11.2021
Лолита нелестно высказалась о Цекало
Лолита Милявская нелестно высказалась о бывшем муже Александре Цекало, представляя один из номеров программы "Суперстар. Возвращение". РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:32
2021-11-08T14:32
2021-11-08T14:32
шоубиз
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лолита милявская
александр цекало
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лолита Милявская нелестно высказалась о бывшем муже Александре Цекало, представляя один из номеров программы "Суперстар. Возвращение".Певица призналась, что у нее возрастные проблемы с памятью, поэтому какую-то информацию она забывает. Так, например, у нее есть один год, который "напрочь выпал из памяти" – это 1987 год.Брак Милявской и Цекало продлился 12 лет, они развелись в 2000-м году. Лолита и ранее нелицеприятно высказывалась о бывшем партнере, отмечая, что ее "корежит" от него.
https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html
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знаменитости, лолита милявская, александр цекало, шоу-бизнес
Лолита нелестно высказалась о Цекало
Лолита назвала бывшего мужа Цекало "толстеньким мужиком"