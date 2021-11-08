https://ria.ru/20211108/migranty-1758106072.html
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:52
2021-11-08T17:52
2021-11-08T20:32
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей."Ситуация на белорусско-польской границе, остается крайне напряженной", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. "Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - отмечается в сообщении.По данным погранкомитета, "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Мигрантов на границе Белоруссии пугают вертолетами
Мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу из Белоруссии, пугают вертолётами, чтобы оказать психологическое давление, сообщает белорусский погранкомитет.
2021-11-08T17:52
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша
17:52 08.11.2021 (обновлено: 20:32 08.11.2021)
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов
Погранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в задействовании авиации для давления на беженцев
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости.
Государственный пограничный комитет Белоруссии
заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей
остается крайне напряженной.
Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.
"Ситуация на белорусско-польской границе, остается крайне напряженной", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
По данным ведомства, беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. "Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - отмечается в сообщении.
По данным погранкомитета, "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.