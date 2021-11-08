Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/migranty-1758106072.html
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:52
2021-11-08T20:32
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758125607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfc8189892ab44f2c002ccbd88bf7ab0.jpg
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей."Ситуация на белорусско-польской границе, остается крайне напряженной", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. "Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - отмечается в сообщении.По данным погранкомитета, "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211108/zakharova-1758097864.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мигрантов на границе Белоруссии пугают вертолетами
Мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу из Белоруссии, пугают вертолётами, чтобы оказать психологическое давление, сообщает белорусский погранкомитет.
2021-11-08T17:52
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758125607_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a70d3effffef9d19b7f7bca073bb1441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша
17:52 08.11.2021 (обновлено: 20:32 08.11.2021)
 
В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов

Погранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в задействовании авиации для давления на беженцев

Читать ria.ru в
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной.
Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.
"Ситуация на белорусско-польской границе, остается крайне напряженной", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. "Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - отмечается в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 17:07
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов
По данным погранкомитета, "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"