https://ria.ru/20211108/migranty-1758106072.html

В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов

В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021

В Белоруссии обвинили Польшу в применении авиации для давления на мигрантов

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:52

2021-11-08T17:52

2021-11-08T20:32

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей."Ситуация на белорусско-польской границе, остается крайне напряженной", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. "Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - отмечается в сообщении.По данным погранкомитета, "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/zakharova-1758097864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мигрантов на границе Белоруссии пугают вертолетами Мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу из Белоруссии, пугают вертолётами, чтобы оказать психологическое давление, сообщает белорусский погранкомитет. 2021-11-08T17:52 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша