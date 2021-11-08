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Лавров принял приглашение главы МИД Венесуэлы посетить страну
Лавров принял приглашение главы МИД Венесуэлы посетить страну - РИА Новости, 08.11.2021
Лавров принял приглашение главы МИД Венесуэлы посетить страну
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что принял приглашение своего венесуэльского коллеги посетить Венесуэлу. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:20
2021-11-08T14:20
венесуэла
москва
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что принял приглашение своего венесуэльского коллеги посетить Венесуэлу.Глава МИД РФ добавил, что сроки визита будут согласованы в ближайшее время.Лавров также сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Венесуэлы сотрудничество Москвы и Каракаса в сфере ВТС.Глава МИД РФ отметил, что у Москвы и Каракаса тесные контакты во всех сферах двусторонних отношений, в том числе в гуманитарной.Глава МИД Венесуэлы находится с визитом в России.
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венесуэла, москва, сергей лавров, россия
14:20 08.11.2021
 
Лавров принял приглашение главы МИД Венесуэлы посетить страну

Сергей Лавров принял приглашение своего венесуэльского коллеги посетить страну

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что принял приглашение своего венесуэльского коллеги посетить Венесуэлу.
"Господин министр пригласил меня посетить Венесуэлу. Я с удовольствием это приглашение принял", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией.
Глава МИД РФ добавил, что сроки визита будут согласованы в ближайшее время.
Лавров также сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Венесуэлы сотрудничество Москвы и Каракаса в сфере ВТС.
"Обсудили и насыщенное, конструктивное сотрудничество в военной и военно-технической сфере", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией.
Глава МИД РФ отметил, что у Москвы и Каракаса тесные контакты во всех сферах двусторонних отношений, в том числе в гуманитарной.
Глава МИД Венесуэлы находится с визитом в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 14:09
Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере
 
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