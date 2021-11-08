https://ria.ru/20211108/mid-1758061892.html

Лавров принял приглашение главы МИД Венесуэлы посетить страну

Лавров принял приглашение главы МИД Венесуэлы посетить страну - РИА Новости, 08.11.2021

Лавров принял приглашение главы МИД Венесуэлы посетить страну

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что принял приглашение своего венесуэльского коллеги посетить Венесуэлу. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:20

2021-11-08T14:20

2021-11-08T14:20

венесуэла

москва

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что принял приглашение своего венесуэльского коллеги посетить Венесуэлу.Глава МИД РФ добавил, что сроки визита будут согласованы в ближайшее время.Лавров также сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Венесуэлы сотрудничество Москвы и Каракаса в сфере ВТС.Глава МИД РФ отметил, что у Москвы и Каракаса тесные контакты во всех сферах двусторонних отношений, в том числе в гуманитарной.Глава МИД Венесуэлы находится с визитом в России.

https://ria.ru/20211108/lavrov-1758059012.html

венесуэла

москва

россия

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2021

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венесуэла, москва, сергей лавров, россия