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https://ria.ru/20211108/mh17-1758101008.html
Слушания по делу о крушении рейса MH17 отложили на месяц
Слушания по делу о крушении рейса MH17 отложили на месяц - РИА Новости, 08.11.2021
Слушания по делу о крушении рейса MH17 отложили на месяц
Окружной суд Гааги отложил слушания по делам всех четырех обвиняемых в крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году до 8 декабря, сообщил... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:29
2021-11-08T18:06
mh17. расследование
в мире
украина
нидерланды
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
бук (зенитный ракетный комплекс)
россия
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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги отложил слушания по делам всех четырех обвиняемых в крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году до 8 декабря, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол продолжились слушания по делу об авиакатастрофе. В ходе сегодняшнего заседания суд продолжил заслушивать родственников жертв крушения, которые рассказывают о влиянии и последствиях трагедии на их жизнь."Суд приостанавливает слушания по делам всех четырех обвиняемых до среды, 8 декабря", - сообщил Стинхейс на слушаниях в понедельник. Трансляция заседания велась на сайте суда.Ранее ожидалось, что 9 ноября суд начнет рассматривать иски родственников о компенсациях, а на 15-16 ноября было запланировано выступление прокуратуры Нидерландов с заключительным обвинением. Однако сроки сдвинулись, так как суд решил продолжать добиваться опроса Сергея Мучкаева, который в период авиакатастрофы руководил 53-й зенитно-ракетной бригадой ВС РФ в Курске. Окружной суд Гааги заявил, что пока Россия не отреагировала на запрос, и установил срок для выполнения этого запроса до 10 февраля 2022 года. Рассмотрение исков родственников было перенесено на декабрь.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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mh17. расследование, в мире, украина, нидерланды, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), бук (зенитный ракетный комплекс), россия
17:29 08.11.2021 (обновлено: 18:06 08.11.2021)
 
Слушания по делу о крушении рейса MH17 отложили на месяц

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе отложили до 8 декабря

© AP Photo / Peter Dejong, PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong, Pool
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ПАРИЖ, 8 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги отложил слушания по делам всех четырех обвиняемых в крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году до 8 декабря, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол продолжились слушания по делу об авиакатастрофе. В ходе сегодняшнего заседания суд продолжил заслушивать родственников жертв крушения, которые рассказывают о влиянии и последствиях трагедии на их жизнь.
Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 20:48
Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК "Бук"
"Суд приостанавливает слушания по делам всех четырех обвиняемых до среды, 8 декабря", - сообщил Стинхейс на слушаниях в понедельник. Трансляция заседания велась на сайте суда.
Ранее ожидалось, что 9 ноября суд начнет рассматривать иски родственников о компенсациях, а на 15-16 ноября было запланировано выступление прокуратуры Нидерландов с заключительным обвинением. Однако сроки сдвинулись, так как суд решил продолжать добиваться опроса Сергея Мучкаева, который в период авиакатастрофы руководил 53-й зенитно-ракетной бригадой ВС РФ в Курске. Окружной суд Гааги заявил, что пока Россия не отреагировала на запрос, и установил срок для выполнения этого запроса до 10 февраля 2022 года. Рассмотрение исков родственников было перенесено на декабрь.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 12:09
В Кремле раскритиковали призывы признать ответственность за крушение MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 18:50
ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против России по MH17
 
MH17. РасследованиеВ миреУкраинаНидерландыАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Бук (зенитный ракетный комплекс)Россия
 
 
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