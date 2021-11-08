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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении - РИА Новости, 08.11.2021
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в преддверии годовщины принятия... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:53
2021-11-08T23:53
в мире
армения
азербайджан
сергей лавров
россия
арарат мирзоян
обострение конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня в зоне нагорно­карабахского конфликта, сообщил МИД РФ.Главы внешнеполитических ведомств также затронули актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, азербайджан, сергей лавров, россия, арарат мирзоян, обострение конфликта в нагорном карабахе
23:53 08.11.2021
 
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Мирзояном

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня в зоне нагорно­карабахского конфликта, сообщил МИД РФ.
"Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно­карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года", - сообщил МИД РФ.
Главы внешнеполитических ведомств также затронули актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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В миреАрменияАзербайджанСергей ЛавровРоссияАрарат МирзоянОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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