https://ria.ru/20211108/lavrov-1758144943.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении - РИА Новости, 08.11.2021

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в преддверии годовщины принятия... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:53

2021-11-08T23:53

2021-11-08T23:53

в мире

армения

азербайджан

сергей лавров

россия

арарат мирзоян

обострение конфликта в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20b27602b9bced9abde9977a3d197de8.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня в зоне нагорно­карабахского конфликта, сообщил МИД РФ.Главы внешнеполитических ведомств также затронули актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211101/lavrov-1757284719.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, сергей лавров, россия, арарат мирзоян, обострение конфликта в нагорном карабахе