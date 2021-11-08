https://ria.ru/20211108/lavrov-1758144625.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 08.11.2021
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Министр иностранных РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в преддверии... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:50
2021-11-08T23:50
2021-11-08T23:56
в мире
армения
азербайджан
сергей лавров
россия
арарат мирзоян
джейхун байрамов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cc9be4470359e1232723fb37930a42a3.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщил МИД РФ.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211023/kreml-1755934475.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d89e37dce9440096d9c6c323a2b6b029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, сергей лавров, россия, арарат мирзоян, джейхун байрамов
23:50 08.11.2021 (обновлено: 23:56 08.11.2021)
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили двусторонние отношения
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщил МИД РФ.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
"Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.