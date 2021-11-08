https://ria.ru/20211108/lavrov-1758144625.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 08.11.2021

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

Министр иностранных РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в преддверии... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:50

2021-11-08T23:50

2021-11-08T23:56

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азербайджан

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арарат мирзоян

джейхун байрамов

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня в зоне нагорно­карабахского конфликта, сообщил МИД РФ.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211023/kreml-1755934475.html

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азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, сергей лавров, россия, арарат мирзоян, джейхун байрамов