Готовим за полчаса: куриные грудки с соусом из зеленого лука

Куриные грудки с соусом из зеленого лука
Быстрый ужин на скорую руку сэкономит время и силы после рабочего дня или поможет не ударить лицом в грязь перед неожиданными гостями. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.
Ингредиенты
1 шт.
куриная грудка без кожи и костей
1 ст. л.
оливковое масло
40 г
сливочное масло
1 ст. л.
мука хлебопекарная
0,06 л
куриный бульон
2 ст. л.
измельченный зеленый лук
по вкусу
порошок перца чили
Приготовление
1
Отбить куриную грудку до толщины 1,5 см, посолить и поперчить по вкусу.
2
Обжарить грудку в разогретом оливковом масле на среднем огне до появления корочки (по 5 минут на каждую сторону).
3
Переложить грудку на теплую тарелку и неплотно прикрыть фольгой.
4
Растопить сливочное масло в сковороде и добавить в него муку, постоянно помешивая, в течение 2 минут.
5
Залить бульоном, дождаться, когда он загустеет (1-2 минуты).
6
Добавить в бульон порошок чили и зеленый лук.
7
Выложить обратно в сковороду куриную грудку и обжаривать 1-2 минуты.
8
Для более жидкой подливы можно добавить больше бульона.