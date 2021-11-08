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Куриные грудки с соусом из зеленого лука
Быстрый ужин на скорую руку сэкономит время и силы после рабочего дня или поможет не ударить лицом в грязь перед неожиданными гостями. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.
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куриная грудка без кожи и костей, 1 шт.
оливковое масло, 1 ст. л.
сливочное масло, 40 г
мука хлебопекарная, 1 ст. л.
куриный бульон, 0,06 л
измельченный зеленый лук, 2 ст. л.
порошок перца чили
Отбить куриную грудку до толщины 1,5 см, посолить и поперчить по вкусу.
Шаг 1
Обжарить грудку в разогретом оливковом масле на среднем огне до появления корочки (по 5 минут на каждую сторону).
Шаг 2
Переложить грудку на теплую тарелку и неплотно прикрыть фольгой.
Шаг 3
Растопить сливочное масло в сковороде и добавить в него муку, постоянно помешивая, в течение 2 минут.
Шаг 4
Залить бульоном, дождаться, когда он загустеет (1-2 минуты).
Шаг 5
Добавить в бульон порошок чили и зеленый лук.
Шаг 6
Выложить обратно в сковороду куриную грудку и обжаривать 1-2 минуты.
Шаг 7
Для более жидкой подливы можно добавить больше бульона.
Шаг 8
общество, питание, еда, рецепты, простые рецепты
18:17 08.11.2021 (обновлено: 18:18 08.11.2021)
 

Готовим за полчаса: куриные грудки с соусом из зеленого лука

© Depositphotos / papkinКуриная грудка с соусом и овощами
Куриная грудка с соусом и овощами - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Depositphotos / papkin
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Куриные грудки с соусом из зеленого лука
Быстрый ужин на скорую руку сэкономит время и силы после рабочего дня или поможет не ударить лицом в грязь перед неожиданными гостями. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.
Ингредиенты
1 шт.
куриная грудка без кожи и костей
1 ст. л.
оливковое масло
40 г
сливочное масло
1 ст. л.
мука хлебопекарная
0,06 л
куриный бульон
2 ст. л.
измельченный зеленый лук
по вкусу
порошок перца чили
Приготовление
1
Отбить куриную грудку до толщины 1,5 см, посолить и поперчить по вкусу.
2
Обжарить грудку в разогретом оливковом масле на среднем огне до появления корочки (по 5 минут на каждую сторону).
3
Переложить грудку на теплую тарелку и неплотно прикрыть фольгой.
4
Растопить сливочное масло в сковороде и добавить в него муку, постоянно помешивая, в течение 2 минут.
5
Залить бульоном, дождаться, когда он загустеет (1-2 минуты).
6
Добавить в бульон порошок чили и зеленый лук.
7
Выложить обратно в сковороду куриную грудку и обжаривать 1-2 минуты.
8
Для более жидкой подливы можно добавить больше бульона.
 
ОбществоПитаниеЕдаРецептыпростые рецепты
 
 
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