Готовим за полчаса: куриные грудки с соусом из зеленого лука

Куриные грудки с соусом из зеленого лука

Быстрый ужин на скорую руку сэкономит время и силы после рабочего дня или поможет не ударить лицом в грязь перед неожиданными гостями. Рецептом поделилась шеф-повар ресторана "Вернисаж" Ирина Попова.

Ингредиенты

куриная грудка без кожи и костей

Приготовление

1 Отбить куриную грудку до толщины 1,5 см, посолить и поперчить по вкусу.

2 Обжарить грудку в разогретом оливковом масле на среднем огне до появления корочки (по 5 минут на каждую сторону).

3 Переложить грудку на теплую тарелку и неплотно прикрыть фольгой.

4 Растопить сливочное масло в сковороде и добавить в него муку, постоянно помешивая, в течение 2 минут.

5 Залить бульоном, дождаться, когда он загустеет (1-2 минуты).

6 Добавить в бульон порошок чили и зеленый лук.

7 Выложить обратно в сковороду куриную грудку и обжаривать 1-2 минуты.