https://ria.ru/20211108/kuban-1758140131.html

На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев на 12,8%

На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев на 12,8% - РИА Новости, 08.11.2021

На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев на 12,8%

Производство промышленной продукции в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2021 года выросло к допандемийному 2019 году на 12,8%, сообщает администрация... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:38

2021-11-08T22:38

2021-11-08T22:38

краснодарский край

экономика

краснодарский край

кавказский район

северский район

вениамин кондратьев

игорь галась

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Производство промышленной продукции в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2021 года выросло к допандемийному 2019 году на 12,8%, сообщает администрация региона."Рост в промышленности региона достиг 112,8% к 2019 году", - говорится в сообщении."С начала года рост производства промышленной продукции обеспечили 40 муниципалитетов региона. Почему у подавляющего большинства получается, а у других нет? Краевым специалистам необходимо погрузиться в проблему районов, найти решение и вместе добиться результата. Мы должны системно развивать все направления экономики", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании."Наиболее высокие темпы роста производства промышленной продукции демонстрирует Северский район – в 2,2 раза. Это стало возможным, например, благодаря наращиванию объемов переработки нефти Афипским НПЗ. Также в два раза увеличили промпроизводство в Кавказском районе. Здесь ООО "Кубанские масла" начало выпуск растительных масел на базе предприятия-банкрота", - пояснили в администрации.Кроме того, по словам первого замгубернатора Игоря Галася, в 2021 году 29 муниципалитетов увеличили производство в сельском хозяйстве, рост объемов работ в строительстве показали 23 района, а услуг по транспортировке и хранению – 30 территорий.

https://ria.ru/20211103/zdravookhranenie-1757533011.html

краснодарский край

кавказский район

северский район

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экономика, краснодарский край, кавказский район, северский район, вениамин кондратьев, игорь галась