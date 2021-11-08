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Краснодарский край
https://ria.ru/20211108/kuban-1758140131.html
На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев на 12,8%
На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев на 12,8% - РИА Новости, 08.11.2021
На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев на 12,8%
Производство промышленной продукции в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2021 года выросло к допандемийному 2019 году на 12,8%, сообщает администрация... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:38
2021-11-08T22:38
краснодарский край
экономика
краснодарский край
кавказский район
северский район
вениамин кондратьев
игорь галась
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Производство промышленной продукции в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2021 года выросло к допандемийному 2019 году на 12,8%, сообщает администрация региона."Рост в промышленности региона достиг 112,8% к 2019 году", - говорится в сообщении."С начала года рост производства промышленной продукции обеспечили 40 муниципалитетов региона. Почему у подавляющего большинства получается, а у других нет? Краевым специалистам необходимо погрузиться в проблему районов, найти решение и вместе добиться результата. Мы должны системно развивать все направления экономики", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании."Наиболее высокие темпы роста производства промышленной продукции демонстрирует Северский район – в 2,2 раза. Это стало возможным, например, благодаря наращиванию объемов переработки нефти Афипским НПЗ. Также в два раза увеличили промпроизводство в Кавказском районе. Здесь ООО "Кубанские масла" начало выпуск растительных масел на базе предприятия-банкрота", - пояснили в администрации.Кроме того, по словам первого замгубернатора Игоря Галася, в 2021 году 29 муниципалитетов увеличили производство в сельском хозяйстве, рост объемов работ в строительстве показали 23 района, а услуг по транспортировке и хранению – 30 территорий.
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краснодарский край
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экономика, краснодарский край, кавказский район, северский район, вениамин кондратьев, игорь галась
22:38 08.11.2021
 
На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев на 12,8%

На Кубани промпроизводство выросло за девять месяцев к 2009 году на 12,8%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Производство промышленной продукции в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2021 года выросло к допандемийному 2019 году на 12,8%, сообщает администрация региона.
"Рост в промышленности региона достиг 112,8% к 2019 году", - говорится в сообщении.
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"С начала года рост производства промышленной продукции обеспечили 40 муниципалитетов региона. Почему у подавляющего большинства получается, а у других нет? Краевым специалистам необходимо погрузиться в проблему районов, найти решение и вместе добиться результата. Мы должны системно развивать все направления экономики", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании.
"Наиболее высокие темпы роста производства промышленной продукции демонстрирует Северский район – в 2,2 раза. Это стало возможным, например, благодаря наращиванию объемов переработки нефти Афипским НПЗ. Также в два раза увеличили промпроизводство в Кавказском районе. Здесь ООО "Кубанские масла" начало выпуск растительных масел на базе предприятия-банкрота", - пояснили в администрации.
Кроме того, по словам первого замгубернатора Игоря Галася, в 2021 году 29 муниципалитетов увеличили производство в сельском хозяйстве, рост объемов работ в строительстве показали 23 района, а услуг по транспортировке и хранению – 30 территорий.
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайКавказский районСеверский районВениамин КондратьевИгорь Галась
 
 
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