https://ria.ru/20211108/krasnodar-1758141338.html

Предпринимателям Кубани выдали более миллиарда рублей займов

Предпринимателям Кубани выдали более миллиарда рублей займов - РИА Новости, 08.11.2021

Предпринимателям Кубани выдали более миллиарда рублей займов

Предприниматели Кубани получили более 700 кредитов по антикризисным программам под 0,1-1% на общую сумму более одного миллиарда рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:49

2021-11-08T22:49

2021-11-08T22:49

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Предприниматели Кубани получили более 700 кредитов по антикризисным программам под 0,1-1% на общую сумму более одного миллиарда рублей, сообщает администрация региона."По антикризисным программам с начала пандемии выдано более 700 займов на сумму 1 миллиарда рублей под минимальный процент. Кредит выдается на выплату заработной платы сотрудникам, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. Сегодня регион делает все, чтобы не прибегнуть к более жестким ограничениям, и, в свою очередь, готов оказывать помощь бизнесу", - сказал глава края Вениамин Кондратьев, чьи слова приводятся в сообщении.По словам губернатора, регион заинтересован в том, чтобы процедура получения мер поддержки на муниципальном и региональном уровнях была максимально прозрачной, и у предпринимателей края не возникло проблем с их оформлением.Как уточняют региональные власти, сейчас продолжается реализация краевых льготных программ по предоставлению займов и поручительств Фондом микрофинансирования и Фондом развития бизнеса Краснодарского края."Займы под 0,1% на срок от 3 до 24 месяцев доступны субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции. Их сумма может составлять от 100 тысяч до 2 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.На федеральном уровне заработали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, приостановивших работу из-за ограничений. Для них из реестра Минэкономразвития РФ предоставляются гранты в размере минимального размера оплаты труда на сотрудника. Поддержкой смогут воспользоваться более 50 тысяч предпринимателей региона.С 1 ноября возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых при условии сохранения 90% сотрудников.

https://ria.ru/20211108/kuban-1758140910.html

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия