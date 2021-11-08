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В Волгоградской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19
В Волгоградской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В Волгоградской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19
Более миллиона жителей Волгоградской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, треть из них составляют люде старше 60 лет, сообщает в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:31
2021-11-08T17:31
2021-11-08T18:16
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ВОЛГОГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Более миллиона жителей Волгоградской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, треть из них составляют люде старше 60 лет, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона."На сегодняшний день с учетом длинных "ковидных каникул" прививки от COVID-19 сделали почти 1 миллион 90 тысяч человек (полностью завершили иммунизацию 936 тысяч человек) (в Волгоградской области – ред.), - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что около 300 тысяч человек, прошедших вакцинацию составляют люди старше 60 лет. Это более 30% от общего количества привитых.По информации администрации, в регионе работает 63 прививочных пункта – в поликлиниках, торговых центрах.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 8 ноября зарегистрировано 107 634 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 464 – за последние сутки, скончались за все время 3794 человек.В регионе 7 ноября завершился режим нерабочих дней.
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общество, вакцинация, волгоградская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:31 08.11.2021 (обновлено: 18:16 08.11.2021)
В Волгоградской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19
Администрация Волгоградской области: более миллиона жителей сделали прививку от COVID-19
ВОЛГОГРАД, 8 ноя – РИА Новости.
Более миллиона жителей Волгоградской области
сделали прививку от коронавирусной инфекции, треть из них составляют люде старше 60 лет, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
"На сегодняшний день с учетом длинных "ковидных каникул" прививки от COVID-19 сделали почти 1 миллион 90 тысяч человек (полностью завершили иммунизацию 936 тысяч человек) (в Волгоградской области – ред.), - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что около 300 тысяч человек, прошедших вакцинацию составляют люди старше 60 лет. Это более 30% от общего количества привитых.
По информации администрации, в регионе работает 63 прививочных пункта – в поликлиниках, торговых центрах.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 8 ноября зарегистрировано 107 634 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 464 – за последние сутки, скончались за все время 3794 человек.
В регионе 7 ноября завершился режим нерабочих дней.