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В Волгоградской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19

В Волгоградской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

В Волгоградской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19

Более миллиона жителей Волгоградской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, треть из них составляют люде старше 60 лет, сообщает в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:31

2021-11-08T17:31

2021-11-08T18:16

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ВОЛГОГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Более миллиона жителей Волгоградской области сделали прививку от коронавирусной инфекции, треть из них составляют люде старше 60 лет, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона."На сегодняшний день с учетом длинных "ковидных каникул" прививки от COVID-19 сделали почти 1 миллион 90 тысяч человек (полностью завершили иммунизацию 936 тысяч человек) (в Волгоградской области – ред.), - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что около 300 тысяч человек, прошедших вакцинацию составляют люди старше 60 лет. Это более 30% от общего количества привитых.По информации администрации, в регионе работает 63 прививочных пункта – в поликлиниках, торговых центрах.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 8 ноября зарегистрировано 107 634 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 464 – за последние сутки, скончались за все время 3794 человек.В регионе 7 ноября завершился режим нерабочих дней.

волгоградская область

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2021

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