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https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758096452.html
В Псковской области обновили список мероприятий, где потребуются QR-коды
В Псковской области обновили список мероприятий, где потребуются QR-коды - РИА Новости, 08.11.2021
В Псковской области обновили список мероприятий, где потребуются QR-коды
Власти Псковской области разрешили проведение свадебных торжеств, а также корпоративов, банкетов и поминок при условии наличия QR-кодов как у участников, так и... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:02
2021-11-08T17:02
распространение коронавируса
общество
псковская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Власти Псковской области разрешили проведение свадебных торжеств, а также корпоративов, банкетов и поминок при условии наличия QR-кодов как у участников, так и у организаторов этих мероприятий, следует из соответствующего указа губернатора региона Михаила Ведерникова.Обновленная версия этого указа, устанавливающего ограничения по COVID-19, опубликована в понедельник на сайте псковской администрации.Согласно указу, эти условия предусматривают наличие у взрослых участников мероприятий QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании, а также медотводов от вакцинации вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. При этом организаторы мероприятий должны иметь QR-коды о вакцинации.Также в регионе вводится запрет на проведение концертов, культурно-просветительных и театрально-зрелищных мероприятий в период с 23.00 до 6.00.В соответствии с обновленным "антиковидным" указом, в Псковской области сохраняются введенные с 30 октября QR-коды на право посещать заведения общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты (за исключением тех, что расположены на открытом воздухе), а также кинотеатры, музеи, театры, выставочные залы и библиотеки.
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общество, псковская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:02 08.11.2021
 
В Псковской области обновили список мероприятий, где потребуются QR-коды

Свадьбы, банкеты и поминки разрешили проводить в Псковской области при наличии QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Власти Псковской области разрешили проведение свадебных торжеств, а также корпоративов, банкетов и поминок при условии наличия QR-кодов как у участников, так и у организаторов этих мероприятий, следует из соответствующего указа губернатора региона Михаила Ведерникова.
Обновленная версия этого указа, устанавливающего ограничения по COVID-19, опубликована в понедельник на сайте псковской администрации.
"(Разрешается) проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия с 8 ноября 2021 года при соблюдении одновременно следующих условий", - говорится в документе.
Согласно указу, эти условия предусматривают наличие у взрослых участников мероприятий QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании, а также медотводов от вакцинации вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. При этом организаторы мероприятий должны иметь QR-коды о вакцинации.
Также в регионе вводится запрет на проведение концертов, культурно-просветительных и театрально-зрелищных мероприятий в период с 23.00 до 6.00.
В соответствии с обновленным "антиковидным" указом, в Псковской области сохраняются введенные с 30 октября QR-коды на право посещать заведения общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты (за исключением тех, что расположены на открытом воздухе), а также кинотеатры, музеи, театры, выставочные залы и библиотеки.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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