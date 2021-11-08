https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758090748.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов - РИА Новости, 08.11.2021
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов
Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:36
2021-11-08T16:36
2021-11-08T16:43
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
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университет джонса хопкинса
коронавирусы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 16.30 мск в понедельник, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 250 005 427, за все время скончались 5 051 993 заболевших.Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.
https://ria.ru/20211108/ptsr-1758081514.html
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коронавирус covid-19, в мире, сша, индия, бразилия, университет джонса хопкинса, коронавирусы
16:36 08.11.2021 (обновлено: 16:43 08.11.2021)
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов
Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов