https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758090748.html

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов - РИА Новости, 08.11.2021

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов

Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:36

2021-11-08T16:36

2021-11-08T16:43

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

в мире

сша

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бразилия

университет джонса хопкинса

коронавирусы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 16.30 мск в понедельник, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 250 005 427, за все время скончались 5 051 993 заболевших.Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20211108/ptsr-1758081514.html

сша

индия

бразилия

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2021

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коронавирус covid-19, в мире, сша, индия, бразилия, университет джонса хопкинса, коронавирусы