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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758071357.html
В Челябинской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19
В Челябинской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В Челябинской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19
Более 1,2 миллиона жителей Челябинской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, это 45,2% от взрослого населения, ожидается, что к концу... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:04
2021-11-08T15:06
распространение коронавируса
общество
вакцинация
челябинская область
магнитогорск
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Челябинской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, это 45,2% от взрослого населения, ожидается, что к концу декабря текущего года в регионе будет достигнут коллективный иммунитет, сообщил в понедельник министр здравоохранения области Юрий Семенов."Всего в регионе привито более 1,21 миллиона человек. Это 45,2% от взрослого населения. Так, за сутки было привито 12015 человек. Что касается большого прививочного центра во дворце спорта "Юность", то там за сутки привито 1201 человек, и всего за его работу там были привиты 13942 человека", - сказал министр журналистам.Кроме того, по его словам, в торгово-развлекательных комплексах с 4 ноября по 7 ноября смогли привиться более 5 тысяч человек, в круглосуточных пунктах вакцинации с 13 октября по 7 ноября – 15 496 человек. "Тенденция достаточно уверенная в количестве провакцинированных граждан… Прогноз такой: если 20-25 тысяч в сутки человек прививать, то где-то к концу декабря мы достигнем показателей в 80% для достижения коллективного иммунитета", - отметил Семенов.Также министр добавил, что с сегодняшнего дня в Магнитогорске в ледовой арене "Металлург" открылся пункт вакцинации, и в настоящее время "там большое количество желающих привиться".По данным пресс-службы минздрава региона, в области подтверждено 115 104 случая заболевания COVID-19 (+ 567 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников среди них нет).
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общество, вакцинация, челябинская область, магнитогорск, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:04 08.11.2021 (обновлено: 15:06 08.11.2021)
 
В Челябинской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19

Более 1,2 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСамый крупный на Южном Урале центр вакцинации от COVID-19 открылся в Челябинске
Самый крупный на Южном Урале центр вакцинации от COVID-19 открылся в Челябинске - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Челябинской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, это 45,2% от взрослого населения, ожидается, что к концу декабря текущего года в регионе будет достигнут коллективный иммунитет, сообщил в понедельник министр здравоохранения области Юрий Семенов.
"Всего в регионе привито более 1,21 миллиона человек. Это 45,2% от взрослого населения. Так, за сутки было привито 12015 человек. Что касается большого прививочного центра во дворце спорта "Юность", то там за сутки привито 1201 человек, и всего за его работу там были привиты 13942 человека", - сказал министр журналистам.
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Кроме того, по его словам, в торгово-развлекательных комплексах с 4 ноября по 7 ноября смогли привиться более 5 тысяч человек, в круглосуточных пунктах вакцинации с 13 октября по 7 ноября – 15 496 человек. "Тенденция достаточно уверенная в количестве провакцинированных граждан… Прогноз такой: если 20-25 тысяч в сутки человек прививать, то где-то к концу декабря мы достигнем показателей в 80% для достижения коллективного иммунитета", - отметил Семенов.
Также министр добавил, что с сегодняшнего дня в Магнитогорске в ледовой арене "Металлург" открылся пункт вакцинации, и в настоящее время "там большое количество желающих привиться".
По данным пресс-службы минздрава региона, в области подтверждено 115 104 случая заболевания COVID-19 (+ 567 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников среди них нет).
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЧелябинская областьМагнитогорскЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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