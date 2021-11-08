15:04 08.11.2021 (обновлено: 15:06 08.11.2021)
В Челябинской области более миллиона человек сделали прививку от COVID-19
Более 1,2 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСамый крупный на Южном Урале центр вакцинации от COVID-19 открылся в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Челябинской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, это 45,2% от взрослого населения, ожидается, что к концу декабря текущего года в регионе будет достигнут коллективный иммунитет, сообщил в понедельник министр здравоохранения области Юрий Семенов.
"Всего в регионе привито более 1,21 миллиона человек. Это 45,2% от взрослого населения. Так, за сутки было привито 12015 человек. Что касается большого прививочного центра во дворце спорта "Юность", то там за сутки привито 1201 человек, и всего за его работу там были привиты 13942 человека", - сказал министр журналистам.
Кроме того, по его словам, в торгово-развлекательных комплексах с 4 ноября по 7 ноября смогли привиться более 5 тысяч человек, в круглосуточных пунктах вакцинации с 13 октября по 7 ноября – 15 496 человек. "Тенденция достаточно уверенная в количестве провакцинированных граждан… Прогноз такой: если 20-25 тысяч в сутки человек прививать, то где-то к концу декабря мы достигнем показателей в 80% для достижения коллективного иммунитета", - отметил Семенов.
Также министр добавил, что с сегодняшнего дня в Магнитогорске в ледовой арене "Металлург" открылся пункт вакцинации, и в настоящее время "там большое количество желающих привиться".
По данным пресс-службы минздрава региона, в области подтверждено 115 104 случая заболевания COVID-19 (+ 567 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников среди них нет).