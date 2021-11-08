https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758069362.html

В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"

В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 08.11.2021

В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"

В минздраве ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в ЕС... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:54

2021-11-08T14:54

2021-11-08T14:55

общество

германия

евросоюз

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. В минздраве ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в ЕС препарата."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. В связи с тем, что российская вакцина пока не сертифицирована ЕМА, сейчас граждане, привитые "Спутником", прибывающие в ФРГ по рабочим или иным срочным целям, обязаны отправиться на карантин.

https://ria.ru/20211108/sputnik-v-1757987293.html

германия

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2021

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общество, германия, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"