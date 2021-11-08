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В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"
В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 08.11.2021
В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"
В минздраве ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в ЕС... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:54
2021-11-08T14:55
общество
германия
евросоюз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. В минздраве ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в ЕС препарата."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. В связи с тем, что российская вакцина пока не сертифицирована ЕМА, сейчас граждане, привитые "Спутником", прибывающие в ФРГ по рабочим или иным срочным целям, обязаны отправиться на карантин.
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общество, германия, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
14:54 08.11.2021 (обновлено: 14:55 08.11.2021)
 
В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"

Минздрав Германии: "пока не можем" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. В минздраве ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в ЕС препарата.
"Пока нет", - ответил представитель министерства на брифинге, отвечая на вопрос прессы, могут ли в минздраве представить такой механизм признания вакцины.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. В связи с тем, что российская вакцина пока не сертифицирована ЕМА, сейчас граждане, привитые "Спутником", прибывающие в ФРГ по рабочим или иным срочным целям, обязаны отправиться на карантин.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
00:09Распространение коронавируса
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