https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758069362.html
В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"
В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 08.11.2021
В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"
В минздраве ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в ЕС... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:54
2021-11-08T14:54
2021-11-08T14:55
общество
германия
евросоюз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. В минздраве ФРГ заявили, что "пока не могут" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V" при условии повторной прививки вакциной признанного в ЕС препарата."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе. В связи с тем, что российская вакцина пока не сертифицирована ЕМА, сейчас граждане, привитые "Спутником", прибывающие в ФРГ по рабочим или иным срочным целям, обязаны отправиться на карантин.
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общество, германия, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
14:54 08.11.2021 (обновлено: 14:55 08.11.2021)
В Германии ответили на вопрос о признании вакцины "Спутник V"
Минздрав Германии: "пока не можем" представить себе механизм признания вакцины "Спутник V"