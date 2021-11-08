https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758024206.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу
В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу - РИА Новости, 08.11.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составляет 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:36
2021-11-08T11:36
2021-11-08T11:40
распространение коронавируса
общество
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республика алтай
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составляет 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023305.html
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общество, камчатский край, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:36 08.11.2021 (обновлено: 11:40 08.11.2021)
В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 в Калмыкии — 0,14%