https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758024206.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу

В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу - РИА Новости, 08.11.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составляет 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:36

2021-11-08T11:36

2021-11-08T11:40

распространение коронавируса

общество

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_f060010bc6ab9fdb53e3c4be03bf6978.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составляет 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023305.html

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, камчатский край, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии